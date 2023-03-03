https://sputnikarabic.ae/20230303/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-الصين-لا-تورد-أسلحة-لروسيا-1074247646.html
السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا
السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الخميس، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T04:28+0000
2023-03-03T04:28+0000
2023-03-03T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/65/1035866579_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_f7a2c888c3ea08c741c0a7640ca8117c.jpg
موسكىً – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع قناة الجزيرة القطوية: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-مواصلة-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-يؤدي-إلى-مواجهة-واسعة-النطاق-1072248744.html
الصين
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/65/1035866579_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1f0922038e3ed0452ae5e61f7b216ed9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا
04:28 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الخميس، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا.
موسكىً – سبوتنيك
. وقال كيلين في مقابلة مع قناة الجزيرة القطوية: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف
، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.