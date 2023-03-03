عربي
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-الصين-لا-تورد-أسلحة-لروسيا-1074247646.html
السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا
السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الخميس، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T04:28+0000
2023-03-03T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/65/1035866579_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_f7a2c888c3ea08c741c0a7640ca8117c.jpg
موسكىً – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع قناة الجزيرة القطوية: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-مواصلة-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-يؤدي-إلى-مواجهة-واسعة-النطاق-1072248744.html
الصين
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/65/1035866579_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1f0922038e3ed0452ae5e61f7b216ed9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا

السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا

04:28 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Alexey Filippov /  / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Alexey Filippov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الخميس، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا.
موسكىً – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع قناة الجزيرة القطوية: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين: مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق
13 يناير, 21:23 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала