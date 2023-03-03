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السودان يدعو الشركات الروسية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والكهرباء

السودان يدعو الشركات الروسية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والكهرباء

جدد وزير الطاقة السوداني المكلف، محمد عبد الله، دعوته إلى الشركات الروسية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والكهرباء في السودان، لافتا إلى أن حجم الموارد... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T06:56+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال الوزير السوداني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "أجدد عبر هذا اللقاء الدعوة لكل الشركات الروسية أن تأتي إلى السودان للاستثمار في الموارد المتاحة بمبدأ تحقيق الفائدة للطرفين".وأضاف أنه "نحتاج إلى روسيا في الاستثمار خاصة قي قطاع النفط والغاز وحتى في قطاع الكهرباء، وهي دولة لديها إمكانيات تكنولوجيا كبيرة لذلك نحن منفتحين للتعاون معها في مسائل استخراج وإنتاج النفط وفي تطوير البنية التحتية".وتابع "بدأنا من قبل مباحثات مع شركات روسية علي رأسها شركتي (روسنفط)، و(زاروبيجنفت)، وهناك عدة شركات تعمل في مجال النفط والغاز ونحن منفتحين بأي تعاون من جانبهم للاستثمار في السودان".وأوضح أن "حجم الموارد المتاح لدينا، وحجم الإمكانيات المتاحة لروسيا لم تنعكس في تعاون اقتصادي كبير بين الدولتين".وأشار إلى أن "الخرطوم تستفيد أيضا من إمكانيات روسيا في تطوير بعض السدود القائمة خاصة خزان الروصيرص وخزان سنار، التي تحتاج إلى تطوير لزيادة الكفاءة وقدرتها علي إنتاج الكهرباء".ولفت إلى أن "وجود اتفاق بين السودان وروسيا في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، موضحا أن 60% من السودان بدون كهرباء ولذلك يحتاج لهذه المشاريع".وعن فرض دول أوروبية فرض سقف لأسعار النفط الروسي، اعتبر الوزير السوداني أنها خطوة "تتناقض" مع السوق الحر، لافتًا إلى أن كل دولة لها استقلاليتها، في استغلال مواردها.وأردف "لا نؤمن أن تتدخل في تحديد أسعار منتج دولة أخرى هذه المسائل متروكة للعرض والطلب في السوق، فكل دولة لها استقلاليتها في استغلال مواردها وتحديد أسعارها، لكن التدخل المباشر بتحديد أسعار هذا يناقض تماما مع مسألة السوق الحر والحرية الاقتصادية، وسياسة الدول.. والسودان سيتأثر سلبا وسوف يحدث قفز في الأسعار".ويرى الوزير السوداني أن "الأزمة الأوكرانية إذا استمرت ستظل هناك أزمة طاقة وارتفاع في أسعار البترول، لأن العالم يشهد احتياجات متزايدة من استخدامات الطاقة، لذلك السودان يمكنه لعب دور على الأقل في محيطه الإقليمي في مسألة إنتاج الغاز، لأنه لديه احتياطي من الغاز كبير يكفي السودان، وقابل للتصدير إلى الخارج".

https://sputnikarabic.ae/20230213/هل-توصل-السودان-وروسيا-إلى-اتفاق-نهائي-لإنشاء-قاعدة-بحرية-على-البحر-الأحمر؟-1073475873.html

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