https://sputnikarabic.ae/20230303/الكرملين-يقول-إن-الأحداث-في-بريانسك-هجوم-إرهابي-بوتين-يترأس-اجتماعا-أمنيا-طارئا-1074270317.html

الكرملين يقول إن الأحداث في بريانسك "هجوم إرهابي"... بوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا

الكرملين يقول إن الأحداث في بريانسك "هجوم إرهابي"... بوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا

الكرملين يصف الأحداث في بريانسك بـ"هجوم إرهابي" وبوتين يترأس اجتماعاً أمنيا طارئا؛ ميدفيديف يقول إن تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T14:22+0000

2023-03-03T14:22+0000

2023-03-03T14:22+0000

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الكرملين: الأحداث في بريانسك "هجوم إرهابي".. ميدفيديف: تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا الكرملين: الأحداث في بريانسك "هجوم إرهابي".. ميدفيديف: تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا

صرحت الخارجية الروسية أن الغرب "يدفن" بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، والمجر تدعو لإنشاء نظير لحلف "الناتو" دون مشاركة أمريكا، والحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لـ"أنصار الله".الكرملين يصف الأحداث في بريانسك بـ"هجوم إرهابي" وبوتين يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاًقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الأحداث الجارية في بريانسك غربي البلاد هي "هجوم إرهابي"، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي وأنه سيترأس الاجتماع.يأتي ذلك، فيما أفادت أجهزة الأمن الروسية، بوقوع ضحايا وجرحى بين سكان مقاطعة بريانسك الروسية جراء "اشتباكات مع مخربين أوكرانيين".وأعلنت الأجهزة الأمنية أن مجموعات من المخربين الأوكرانيين تسللت إلى قريتين في منطقة بريانسك، وأخذت السكان المحليين كرهائن في إحداهما".وأضافت أن مقاتلي الحرس الروسي تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين.وقالت خدمات الطوارئ، إن البيانات الأولية تشير إلى احتجاز عدد من المواطنين كرهائن في متجر في قرية ليوبهان في منطقة بريانسك.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار رئيس الدولة إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.وأضاف أن هذا الهجوم يكشف الوجه الحقيقي لنظام كييف الذي يقوم بدعم المجموعات الإرهابية ويقوم بإرسالها داخل الأراضي الروسية، ولم يستبعد أن يتم استهداف المسؤولين عن هذا الهجوم بشكل شخصي.ميدفيديف يقول إن تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسياأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن تسليم طائرات الناتو إلى أوكرانيا وصيانتها على أراضي الحلف سيكون دخولًا مباشرًا للناتو في الحرب ضد روسيا.وأوضح ميدفيديف، في بيان أنه منذ عشرينيات القرن الماضي، يمكن الاعتراف بدولة ما على أنها مشاركة في الأعمال العدائية إذا قامت بتوفير الأسلحة، وتدريب الأفراد على استخدامها".وأضاف: "هذا ما يحدث اليوم، يقوم المدربون الكنديون والألمان بالفعل بتعليم القتلة الأوكرانيين كيفية التعامل مع ليوبارد، وإذا حدث أن طائرات الناتو التي يتم تسليمها في المستقبل ستتم خدمتها على بعض أراضي بولندا، سيكون هذا دخولًا مباشرًا للناتو في الحرب ضد روسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك".وتابع ميدفيديف: "مثل هذه المعدات أو الأسلحة إلى جانب المرتزقة الأجانب والمدربين العسكريين ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة".وأشار الديب إلى أن المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو واردة جدا وهدف الناتو هو إضعاف روسيا لافتا إلى أن الأزمة ستستمر مادامت القيادات الأوروبية الحالية باقية فالوضع لن يتغير إلا بوجود قائد أوروبي لا ينتمي لهذا الطراز من القادة الأوروبيين الخاضعين تماما للولايات المتحدة.الخارجية الروسية تقول إن الغرب "يدفن" بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدةصرّحت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على اتفاقيات إسطنبول بشأن الغذاء والأسمدة، بأن الغرب "يدفن" بلا خجل المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مضطره إلى القول إن حزمة الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريش والموقعة في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز 2022 لا تعمل، المشكلة الرئيسية هي التخريب من قبل الدول الغربية لتنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، ومن الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون باحتياجات الدول المحتاجة أو جهود الأمم المتحدة، التي طالما حاولوا بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية".وأضافت الخارجية الروسية أن حصة الأسد من إمدادات الحبوب من أوكرانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا، وليس إلى أفقر الدول، ويتم إعاقة الصادرات الزراعية الروسية بشكل علني، بغض النظر عن الطريقة التي يقنع بها الأوروبيون والأمريكيون الجميع".وأضاف أن اتفاق الحبوب والاتفاقات الأخرى قد تشكل نقطة ارتكاز تؤدي لحلحلة الأمور وتمهد لعملية سياسية تنهي الأزمة الأوكرانية.المجر تدعو لإنشاء نظير لحلف "الناتو" دون مشاركة أمريكااقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على دول الاتحاد الأوروبي إنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا.وقال أوربان إن الحل هو في إنشاء حلف شمال الأطلسي الأوروبي، مشيرا إلى أنه اقترح ذلك مرة سابقة عام 2012".وأضاف أوربان: "يجب أن تكون الدول الأوروبية مستعدة للدفاع عن نفسها بمفردها".وأشار أوربان إلى أن الحكومة المجرية تؤيد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، ولكن النواب "ليسوا متحمسين" للتصديق عليه، لأن الحدود المباشرة بين الناتو، وروسيا يمكن أن تزداد ألف كيلومتر.وفي وقت سابق، اقترح ممثل الحزب اليميني المجري "مي هازانك"، إليد نواك، خلال مناقشة في البرلمان حول التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد توسيع الحلف.وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة في هذه الأزمة بدفع الحلفاء لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والضغط عليهم لفرض عقوبات على روسيا وما أنتجته هذه العقوبات من ظروف اقتصادية معقدة عاشتها دول الاتحاد الأوروبي، كل ذلك يشير إلى أن الدول الأوروبية لن تستمر بالانصياع الأعمى للولايات المتحدة الأمريكية.الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار اللهاتهمت الحكومة اليمنية، إيران بتقويض الجهود والمساعي الدولية للتهدئة في اليمن وتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عبر تهريب الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء ذلك.اتهامات الحكومة اليمنية استندت الى تصريحات إعلامية بريطانية ترجح تهريب السلاح من إيران الى حركة انصار الله دون أي تأكيد حاسم حيث أعلنت البحرية البريطانية في وقت سابق "ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج"، مرجحة توجهها إلى اليمن وهو ما يجعلها مجرد استنتاجات تستهدف فقط تصعيد الصراع اليمني.وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني مستندا الى التصريحات البريطانية إن: "ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها للحوثيين، تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع يؤكد تصعيد طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين".وقال فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية إن ما صرح به معمر الإرياني حول تهريب أسلحة إيرانية لجماعة أنصار الله كشفتها البحرية البريطانية مجرد هراء يعبر عن عدم رغبة الطرف الآخر في الحوار ونقل ما تم الاتفاق عليه إلى حيز التنفيذ.وأضاف اليوسفي في حديث خاص لـ"عالم سبوتنيك" أن ذلك يعد مؤشرا لإعداد خطة للتصعيد من قبل بريطانيا ومن قبل المنظومة الغربية التي تعرقل مسار الحوار ونقل الاتفاق إلى حيز الوجود.وأشار اليوسفي إلى أن إشارة الإرياني إلى البحرية البريطانية دليل على أن بريطانيا تتواجد في السواحل اليمنية في البحر الأحمر بشكل غير شرعي، مضيفا أن بريطانيا نفسها هي التي تبنت القرار الأخير بتمديد العقوبات على اليمن، مما يعني أن بريطانيا هي اللاعب الأساسي في لعبة عسكرة البحر الأحمر بمساعدة الرباعية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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