https://sputnikarabic.ae/20230303/بوتين-يقترح-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-مناقشة-حماية-المنشآت-من-الأعمال-الإرهابية-1074267140.html
بوتين يقترح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مناقشة حماية المنشآت من الأعمال الإرهابية
بوتين يقترح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مناقشة حماية المنشآت من الأعمال الإرهابية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في البلاد، إجراءات حماية المنشآت ضد الإرهاب. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T13:17+0000
2023-03-03T13:17+0000
2023-03-03T13:22+0000
روسيا
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في مستهل الاجتماع، أشار الرئيس إلى أن هناك قضية واحدة فقط، ولكنها مهمة للغاية على جدول أعماله - حول تدابير حماية المنشآت الخاضعة لسلطة وكالات إنفاذ القانون من الإرهاب. وقدم وزير الشؤون الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف تقريرا يخص هذه القضية.وكان قد كتب حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، يوم أمس الخميس، على قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/بوتين-يصف-الحادث-في-مقاطعة-بريانسك-بالإرهابي-1074222973.html
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روسيا
بوتين يقترح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مناقشة حماية المنشآت من الأعمال الإرهابية
13:17 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 13:22 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في البلاد، إجراءات حماية المنشآت ضد الإرهاب.
في مستهل الاجتماع، أشار الرئيس إلى أن هناك قضية واحدة فقط، ولكنها مهمة للغاية على جدول أعماله - حول تدابير حماية المنشآت الخاضعة لسلطة وكالات إنفاذ القانون من الإرهاب.
وقدم وزير الشؤون الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف تقريرا يخص هذه القضية.
وكان قد كتب حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، يوم أمس الخميس، على قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.