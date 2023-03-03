https://sputnikarabic.ae/20230303/تركيا-بدء-بناء-أولى-دفعات-الوحدات-السكنية-بمناطق-الزلزال-1074251848.html

تركيا.. بدء بناء أولى دفعات الوحدات السكنية في مناطق الزلزال

تركيا.. بدء بناء أولى دفعات الوحدات السكنية في مناطق الزلزال

أعلن مراد قوروم، وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي، اعتزام بلاده البدء ببناء أولى دفعات الوحدات السكنية، اليوم الجمعة، بدلا من المتضررة في... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T08:18+0000

2023-03-03T08:18+0000

2023-03-03T08:31+0000

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وذكرت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات مراد قوروم جاءت خلال زيارته لمركز تنسيق الكوارث بولاية أدي يامان جنوبي البلاد.وأكد الوزير التركي أن حكومة بلاده ستضع، اليوم الجمعة، حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، والبالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال المدمر الذي اجتاح البلاد في السادس من الشهر الماضي.وذكر الوزير مراد قوروم أن تركيا تعتزم وضع حجر أساس 244 ألف وحدة سكنية في الولايات الـ 11 المنكوبة، خلال الشهرين المقبلين.وكانت السلطات التركية قد أعلنت أمس الخميس، إقامة 189 تجمعا سكنيا من المنازل مسبقة الصنع في المناطق التي ضربها الزلزال.وقالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، إنها أسست 332 تجمعا سكنيا من الخيام في 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال.وأضافت أن عدد الخيام التي تم نصبها في المناطق المتضررة من الزلزال حتى الآن بلغ 360 ألفا و167، بحسب وكالة "الأناضول"، مشيرة إلى أن مليونا و440 ألفا و668 شخصا يسكنون في الوقت الحالي داخل هذه الخيم.وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية انه تم تسكين 34 ألفا و120 شخصا داخل المنازل مسبقة الصنع.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230302/تركيا-تعلن-إقامة-189-تجمعا-سكنيا-في-مناطق-الزلزال-1074242744.html

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم