تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:23 GMT 03.03.2023
05:23 GMT 03.03.2023
05:23 GMT 03.03.2023
05:22 GMT 03.03.2023
05:22 GMT 03.03.2023
دمر الجيش الروسي قاعدة من الغواصين الأوكرانيين في مدينة نيكولايف، حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات بدون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية.
05:21 GMT 03.03.2023
ينطلق المستشار الألماني أولاف شولتس، في ليلة السبت، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
05:21 GMT 03.03.2023
أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا.