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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074248454.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T05:20+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:20 GMT 03.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:23 GMT 03.03.2023
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا
05:11 GMT
05:23 GMT 03.03.2023
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: المدرعات الأمريكية والبريطانية للاستعمال مرة واحدة في ظروف أوكرانيا... صور
04:41 GMT
05:23 GMT 03.03.2023
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا
04:28 GMT
05:22 GMT 03.03.2023
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العمل على إطلاق نظام الدفع "مير" في كوبا يقترب من الانتهاء
02:18 GMT
05:22 GMT 03.03.2023
الجيش الروسي يدمر قاعدة الغواصين الأوكرانيين في مدينة نيكولايف
دمر الجيش الروسي قاعدة من الغواصين الأوكرانيين في مدينة نيكولايف، حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات بدون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية.
05:21 GMT 03.03.2023
شولتس يزور بايدن على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين بشأن منح كييف دبابات
ينطلق المستشار الألماني أولاف شولتس، في ليلة السبت، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
05:21 GMT 03.03.2023
احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا
أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
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