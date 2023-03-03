https://sputnikarabic.ae/20230303/تقرير-انخفاض-ثروة-أغنياء-العالم-بمقدار-10-تريليونات-دولار-1074271168.html
تقرير: انخفاض ثروة أغنياء العالم بمقدار 10 تريليونات دولار
تقرير: انخفاض ثروة أغنياء العالم بمقدار 10 تريليونات دولار
كشف تقرير الثروة السنوي الصادر عن وكالة "نايت فرانك" المختصة في استشارات العقارات، عن أكبر انخفاض سنوي في ثروة أغنياء العالم منذ إصدار تقريرها الأول في عام... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T14:05+0000
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2023-03-03T14:06+0000
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وأوضح موقع "thenationalnews" أن إجمالي ثروات الأشخاص البالغ عددهم 218 ألف شخص المصنفين على أنهم فائقي الثراء انخفض بنسبة 10% من 101.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى 91.4 تريليون دولار في عام 2022، أي أن نحو 10 تريليونات دولار.وأوضح الموقع أن تلك الخسارة الفادحة جاءت إثر صدمات ثلاثية، بسبب خسائر قطاع الطاقة والركود الاقتصاد ثم التوترات الجيوسياسية.من جانبه، قال ليام بيلي، رئيس قسم الأبحاث ورئيس تحرير تقرير الثروة، إنه بعد سنوات من المكاسب الضخمة، عانى الأثرياء آثار تلك الصدمة الثلاثية.ويرى بيلي أن الأزمة الأوكرانية عملت على تعزيز أزمة الطاقة الأوروبية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، ونتيجة لذلك، شهد عام 2022 أحد الصعود الأكثر حدة لأسعار الفائدة العالمية عبر التاريخ، مما أدى إلى فترة ممتدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ناتجة عن سلسلة من الأحداث الكارثية.يأتي هذا التقرير، بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم بلغت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال العام 2022.ووصفت الوكالة الأمريكية 2022 بأنه عام للنسيان لمعظم أثرياء العالم، برقم قياسي في معدل الخسائر في عام واحد قارب الـ 1.4 تريليون دولار وفقا لمؤشر مليارديرات "بلومبرغ".وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة إلى عوامل خارجة عن إرادة الأثرياء وعوامل أخرى كانت لهم يد بها، جاء من بين العوامل المسببة لتلك الخسائر تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.
https://sputnikarabic.ae/20230213/دراسة-أثرياء-العالم-أقل-ذكاء-من-الفقراء-1073464904.html
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العالم, منوعات, الأخبار, اقتصاد
العالم, منوعات, الأخبار, اقتصاد
تقرير: انخفاض ثروة أغنياء العالم بمقدار 10 تريليونات دولار
14:05 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 14:06 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
كشف تقرير الثروة السنوي الصادر عن وكالة "نايت فرانك" المختصة في استشارات العقارات، عن أكبر انخفاض سنوي في ثروة أغنياء العالم منذ إصدار تقريرها الأول في عام 2010.
وأوضح موقع
"thenationalnews" أن إجمالي ثروات الأشخاص البالغ عددهم 218 ألف شخص المصنفين على أنهم فائقي الثراء انخفض بنسبة 10% من 101.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى 91.4 تريليون دولار في عام 2022، أي أن نحو 10 تريليونات دولار.
وأوضح الموقع أن تلك الخسارة الفادحة جاءت إثر صدمات ثلاثية، بسبب خسائر قطاع الطاقة والركود الاقتصاد ثم التوترات الجيوسياسية.
من جانبه، قال ليام بيلي، رئيس قسم الأبحاث ورئيس تحرير تقرير الثروة، إنه بعد سنوات من المكاسب الضخمة، عانى الأثرياء آثار تلك الصدمة الثلاثية.
ويرى بيلي أن الأزمة الأوكرانية عملت على تعزيز أزمة الطاقة الأوروبية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، ونتيجة لذلك، شهد عام 2022 أحد الصعود الأكثر حدة لأسعار الفائدة العالمية عبر التاريخ، مما أدى إلى فترة ممتدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ناتجة عن سلسلة من الأحداث الكارثية.
يأتي هذا التقرير، بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم بلغت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار
من ثرواتهم خلال العام 2022.
ووصفت
الوكالة الأمريكية 2022 بأنه عام للنسيان لمعظم أثرياء العالم، برقم قياسي في معدل الخسائر في عام واحد قارب الـ 1.4 تريليون دولار وفقا لمؤشر مليارديرات "بلومبرغ".
وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة إلى عوامل خارجة عن إرادة الأثرياء وعوامل أخرى كانت لهم يد بها، جاء من بين العوامل المسببة لتلك الخسائر تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.