https://sputnikarabic.ae/20230303/ثغرات-جديدة-في-آيفون-تسمح-بالتلصص-على-صورك-الشخصية-5-خطوات-لحماية-خصوصيتك-1074274217.html

ثغرات جديدة في "آيفون" تسمح بالتلصص على صورك الشخصية... 5 خطوات لحماية خصوصيتك

ثغرات جديدة في "آيفون" تسمح بالتلصص على صورك الشخصية... 5 خطوات لحماية خصوصيتك

رصد خبراء في خصوصية أمن المعلومات ثغرتين جديدتين في نظام تشغيل هواتف "آيفون" من شركة ‏‏"أبل" الأمريكية، تساعد القراصنة على الوصول إلى الصور والرسائل الشخصية... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T15:00+0000

2023-03-03T15:00+0000

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وتسمح الثغرتين لقراصنة الإنترنت، تجاوز إجراءات الحماية الأمنية، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، للوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم، إلى جانب دفتر جهات الاتصالات، والتقويم السنوي "الكالندر"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.يأتي الكشف عن الثغرات، بعد أقل من 10 أيام، من اعتراف شركة "أبل" عن أخطاء أخرى موجودة في أحدث نظام تشغيل لديه "آي أو إس 16".وتسمح الثغرتين (CVE-2023-23520) و(CVE-2023-23531) للقراصنة، بتجاوز عملية التوقيع المشفر، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، خارج صندوق الحماية الأمني، وفقا خبراء الخصوصية في شركة "في بي إن أوفر فيو" لأمن المعلومات.وليس من غير الواضح، منذ متى كانت الثغرات، تؤثر على هواتف "آيفون".وطرحت شركة "ابل" مؤخرا تنزيل "آي أو إس 16.3.1" لإصلاح الثغرات الجديدة.5 خطوات لحماية معلوماتك الشخصيةشارك خبراء شركة "في بي إن أوفر فيو" 4 نصائح حول كيفية حماية معلوماتك الشخصية:1) قم بتحميل على هاتفك فقط التطبيقات الموثوقة فقط.2) لا تثق بأجهزة غير معروفة عند توصيل هاتفك "آيفون" بها.3) عند توصيل هاتفك الذكي بجهاز كمبيوتر لشحنه بالطاقة، يظهر إشعار على الشاشة يسألك عما إذا كان يجب الوثوق بالجهاز، لذا اختر دائما خيار "عدم السماح".4) لا تنقر على الإعجابات، أو فتح الرسائل من مرسلين غير معروفين.5) يجب أن تحرص طوال الوقت على أن يكون هاتفك محدثا بأحدث نظام تشغيل.

https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-لا-يستخدم-بيل-غيتس-آيفون؟-الملياردير-الأمريكي-يكشف-تفاصيل-مثيرة-1072358191.html

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