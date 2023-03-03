https://sputnikarabic.ae/20230303/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-فيديو-لآثار-التخريب-الأوكراني-في-منطقة-بريانسك-1074257734.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، لقطات لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك، حيث أظهر الفيديو السيارة التي تم إطلاق النار عليها وكذلك أسلحة... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T09:04+0000
2023-03-03T09:04+0000
2023-03-03T09:04+0000
روسيا
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وتظهر في الفيديو سيارتان تم إطلاق النار عليهما (فاز، وشيفلولية نيفا). في كل منهما جثة في مقعد السائق.بالإضافة إلى ذلك، تم عرض أسلحة تركها المسلحون، بما في ذلك ألغام وقاذفة قنابل يدوية الصنع، بالإضافة إلى خراطيش أسلحة صغيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك
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نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، لقطات لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك، حيث أظهر الفيديو السيارة التي تم إطلاق النار عليها وكذلك أسلحة المخربين.
وتظهر في الفيديو سيارتان تم إطلاق النار عليهما (فاز، وشيفلولية نيفا). في كل منهما جثة في مقعد السائق.
بالإضافة إلى ذلك، تم عرض أسلحة تركها المسلحون، بما في ذلك ألغام وقاذفة قنابل يدوية الصنع، بالإضافة إلى خراطيش أسلحة صغيرة.