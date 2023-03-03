عربي
الجيش الروسي يطوق أرتيوموفسك بالكامل
https://sputnikarabic.ae/20230303/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-فيديو-لآثار-التخريب-الأوكراني-في-منطقة-بريانسك-1074257734.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، لقطات لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك، حيث أظهر الفيديو السيارة التي تم إطلاق النار عليها وكذلك أسلحة... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T09:04+0000
2023-03-03T09:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وتظهر في الفيديو سيارتان تم إطلاق النار عليهما (فاز، وشيفلولية نيفا). في كل منهما جثة في مقعد السائق.بالإضافة إلى ذلك، تم عرض أسلحة تركها المسلحون، بما في ذلك ألغام وقاذفة قنابل يدوية الصنع، بالإضافة إلى خراطيش أسلحة صغيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك

09:04 GMT 03.03.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، لقطات لآثار التخريب الأوكراني في منطقة بريانسك، حيث أظهر الفيديو السيارة التي تم إطلاق النار عليها وكذلك أسلحة المخربين.
وتظهر في الفيديو سيارتان تم إطلاق النار عليهما (فاز، وشيفلولية نيفا). في كل منهما جثة في مقعد السائق.
بالإضافة إلى ذلك، تم عرض أسلحة تركها المسلحون، بما في ذلك ألغام وقاذفة قنابل يدوية الصنع، بالإضافة إلى خراطيش أسلحة صغيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала