https://sputnikarabic.ae/20230303/خبيرة-تغذية-تحذر-من-مخاطر-زيادة-الوزن-بسبب-التمر-1074248929.html

خبيرة تغذية تحذر من مخاطر زيادة الوزن بسبب التمر

خبيرة تغذية تحذر من مخاطر زيادة الوزن بسبب التمر

قالت خبيرة التغذية أنجليكا دوفال إن التمر يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على الكثير من السكر. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T05:52+0000

2023-03-03T05:52+0000

2023-03-03T05:52+0000

مجتمع

الصحة

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تحدثت خبيرة التغذية في مقابلة مع "سبوتنيك"، عن القواعد التي يجب اتباعها حتى لا تكتسب المزيد من الوزن ولا تتعرض لمشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تناول هذه الثمرة.وأشارت إلى أن التمر مفيد في تنشيط الجسم. يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تغذي البكتيريا وتحسن وظيفة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التمر على كمية كبيرة من السيليكون الذي يحفز تكوين الكولاجين الضروري للبشرة الجيدة والجمال الأنثوي.يبلغ محتوى السعرات الحرارية في التمر ما يقرب من 300 سعر حراري لكل 100 غرام، كما أن تناول عدد كبير من التمور يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.وأكدت الخبيرة أنه من الضروري غسل التمر قبل الأكل.وأضافت دوفال أنه من الأفضل تناول ثلاث إلى أربع تمرات يوميا وأفضل في الصباح. كما أخبرت عما يجب مراعاته عند اختيار التمور على الرفوف.وتابعت: "يجب أن يكون مجففا، وليس منقوعا، على سبيل المثال، في شراب السكر. يمكن تحديد ذلك بالعين. إذا كان لزج ويبدو أنه مغطى بطبقة زيتية، فهذا يشير إلى أنه قد نقع. ينمو عدد كبير من البكتيريا والفطريات على السكر أثناء نقل المنتج وتخزينه في المخزن. في كثير من الأحيان، عند النقع، يتم إزالة البذرة أيضًا، وتصل البكتيريا إلى الداخل.وفقا لها، يشير االلون الداكن إلى أنه تم قطفه وقد نضج. من الأفضل شراء هذه الثمرة فقط.وأشارت دوفال إلى أنه لا يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول التمر إلا بإذن من الطبيب، ومع وجود القرحة والتهاب المسالك البولية، لا ينصح بتناول هذه الثمرة على الإطلاق.

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