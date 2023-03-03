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https://sputnikarabic.ae/20230303/خلال-زيارته-لنيودلهي-فيصل-بن-فرحان-يبحث-مع-نظيريه-الهندي-والبرازيلي-القضايا-الإقليمية-والدولية-1074261086.html
خلال زيارته لنيودلهي.. فيصل بن فرحان يبحث مع نظيريه الهندي والبرازيلي القضايا الإقليمية والدولية
خلال زيارته لنيودلهي.. فيصل بن فرحان يبحث مع نظيريه الهندي والبرازيلي القضايا الإقليمية والدولية
التقى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية الهند، سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا المنعقد... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T11:05+0000
2023-03-03T11:05+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الجمعة، بأن ابن فرحان استعرض مع نظيره الهندي العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.وناقش الوزيران أوجه تعزيز التنسيق بين البلدين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شددا معا على تكثيف جهود الدولتين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، في وقت تبادلا وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار "رايسينا" المنعقد بنيودلهي.وفي السياق نفسه، التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، على هامش منتدى حوار "رايسينا" في الهند، حيث استعرضا العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها، فيما ناقشا أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين.وتبادل فيصل بن فرحان وماورو فييرا، وجهات النظر المشتركة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدولتين في ضوء رؤية "السعودية 2030".
https://sputnikarabic.ae/20210919/الهند-تكشف-تفاصيل-أول-زيارة-وزارية-سعودية-منذ-بدء-الوباء-1050195443.html
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السعودية, أخبار الهند اليوم, أخبار البرازيل , مجموعة العشرين, رؤية المملكة العربية السعودية 2030
السعودية, أخبار الهند اليوم, أخبار البرازيل , مجموعة العشرين, رؤية المملكة العربية السعودية 2030

خلال زيارته لنيودلهي.. فيصل بن فرحان يبحث مع نظيريه الهندي والبرازيلي القضايا الإقليمية والدولية

11:05 GMT 03.03.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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التقى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية الهند، سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا المنعقد في الهند.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الجمعة، بأن ابن فرحان استعرض مع نظيره الهندي العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
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19 سبتمبر 2021, 16:01 GMT
وناقش الوزيران أوجه تعزيز التنسيق بين البلدين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شددا معا على تكثيف جهود الدولتين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، في وقت تبادلا وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار "رايسينا" المنعقد بنيودلهي.
وفي السياق نفسه، التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، على هامش منتدى حوار "رايسينا" في الهند، حيث استعرضا العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها، فيما ناقشا أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين.
وتبادل فيصل بن فرحان وماورو فييرا، وجهات النظر المشتركة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدولتين في ضوء رؤية "السعودية 2030".
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