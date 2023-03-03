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"دهون طيبة" تحرق "الدهون الشريرة" في الجسم
"دهون طيبة" تحرق "الدهون الشريرة" في الجسم
عندما يتعلق الأمر بالدهون الغذائية، فإن الأهم هو نوع الدهون التي تتناولها. وعلى عكس النصائح الغذائية السابقة التي تروج للأنظمة الغذائية قليلة الدسم، تظهر... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T18:23+0000
2023-03-03T18:23+0000
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عندما يقلل مصنعو المواد الغذائية من الدهون، فإنهم غالبا ما يستبدلونها بالكربوهيدرات من السكر أو الحبوب المكررة أو النشويات الأخرى، التي تهضمها أجسامنا بسرعة كبيرة، مما يؤثر على نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين وربما تؤدي إلى زيادة الوزن والأمراض، بحسب كلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد.بدلا من اتباع نظام غذائي قليل الدسم، من المهم التركيز على تناول الدهون "المفيدة" وتجنب الدهون "الضارة". الدهون جزء مهم من نظام غذائي صحي. اختر الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة "طيبة"، وقلل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وتجنب الدهون المتحولة "الشريرة".الدهون "السيئة" - الدهون المتحولة - تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، حتى عند تناولها بكميات صغيرة. توجد الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة المصنوعة من الدهون المتحولة من الزيت المهدرج جزئيا، مثل الفشار بالميكروويف والبيتزا المُجمدة والعجين المبرد، كالبسكويت واللفائف والأطعمة المقلية، ومنها البطاطس المقلية، والكعك المحلى، والدجاج المقلي.الدهون المشبعة، على الرغم من أنها ليست ضارة، إلا أنها تؤثر سلبا على الصحة ومن الأفضل استهلاكها باعتدال. تشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة اللحوم الحمراء والزبدة والجبن والآيس كريم. بعض الدهون النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل غنية أيضا بالدهون المشبعة.الدهون غير المشبعة "الجيدة" - الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة - تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، وتساعد كثيرا في حرق الدهون بالجسم ومن بينها:الأفوكادويحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، التي تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة للدهون.زيت جوز الهنديتحول زيت جوز الهند مباشرة إلى طاقة ولا يخزنه الجسم، لذلك يعتبر من محفزات حرق الدهون. يحتوي هذا الزيت على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، مما يحفز فقدان الدهون في الجسم، وخاصة دهون البطن. يحفز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويقمع الشهية.زيت الزيتونزيت الزيتون يساعد في الحفاظ على الكولسترول السيئ ورفع مستويات الكوليسترول الجيد والحفاظ على صحة القلب، ويعتبر عنصرا ممتازا يمكنك الاعتماد عليه لفقدان الوزن، وهو مليء بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تساعد جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على صحة قلبك ومستويات السكر في الدم على فقدان الوزن، من خلال تعزيز الشعور بالشبع مما يمنعك من الإفراط في تناول مصادر الدهون المكررة أو المتحولة الأخرى المحملة بالسعرات الحرارية الفارغة.المكسراتالمكسرات غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تساعد أيضًا على إنقاص الوزن وحرق دهون البطن.
https://sputnikarabic.ae/20210713/تقرير-يكشف-نوعية-الدهون-المفيدة-ومصادرها-الغذائية-1049560609.html
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الصحة, منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"دهون طيبة" تحرق "الدهون الشريرة" في الجسم

18:23 GMT 03.03.2023
© Fotolia / Karepa / أفوكادو
أفوكادو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Fotolia / Karepa /
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عندما يتعلق الأمر بالدهون الغذائية، فإن الأهم هو نوع الدهون التي تتناولها. وعلى عكس النصائح الغذائية السابقة التي تروج للأنظمة الغذائية قليلة الدسم، تظهر الأبحاث الحديثة أن الدهون الصحية ضرورية ومفيدة للصحة، والأكثر من ذلك- لفقدان الوزن.
عندما يقلل مصنعو المواد الغذائية من الدهون، فإنهم غالبا ما يستبدلونها بالكربوهيدرات من السكر أو الحبوب المكررة أو النشويات الأخرى، التي تهضمها أجسامنا بسرعة كبيرة، مما يؤثر على نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين وربما تؤدي إلى زيادة الوزن والأمراض، بحسب كلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد.
بدلا من اتباع نظام غذائي قليل الدسم، من المهم التركيز على تناول الدهون "المفيدة" وتجنب الدهون "الضارة". الدهون جزء مهم من نظام غذائي صحي. اختر الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة "طيبة"، وقلل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وتجنب الدهون المتحولة "الشريرة".
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13 يوليو 2021, 10:32 GMT
الدهون "السيئة" - الدهون المتحولة - تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، حتى عند تناولها بكميات صغيرة. توجد الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة المصنوعة من الدهون المتحولة من الزيت المهدرج جزئيا، مثل الفشار بالميكروويف والبيتزا المُجمدة والعجين المبرد، كالبسكويت واللفائف والأطعمة المقلية، ومنها البطاطس المقلية، والكعك المحلى، والدجاج المقلي.
الدهون المشبعة، على الرغم من أنها ليست ضارة، إلا أنها تؤثر سلبا على الصحة ومن الأفضل استهلاكها باعتدال. تشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة اللحوم الحمراء والزبدة والجبن والآيس كريم. بعض الدهون النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل غنية أيضا بالدهون المشبعة.
الدهون غير المشبعة "الجيدة" - الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة - تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، وتساعد كثيرا في حرق الدهون بالجسم ومن بينها:
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دراسة جديدة تستنتج مفاجأة بخصوص الدهون المشبعة... هكذا تفيد الجسم
30 يناير 2021, 12:05 GMT
الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، التي تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة للدهون.
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زيت جوز الهند
يتحول زيت جوز الهند مباشرة إلى طاقة ولا يخزنه الجسم، لذلك يعتبر من محفزات حرق الدهون. يحتوي هذا الزيت على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، مما يحفز فقدان الدهون في الجسم، وخاصة دهون البطن. يحفز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويقمع الشهية.
زيت جوز الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2021
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زيت الزيتون
زيت الزيتون يساعد في الحفاظ على الكولسترول السيئ ورفع مستويات الكوليسترول الجيد والحفاظ على صحة القلب، ويعتبر عنصرا ممتازا يمكنك الاعتماد عليه لفقدان الوزن، وهو مليء بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تساعد جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على صحة قلبك ومستويات السكر في الدم على فقدان الوزن، من خلال تعزيز الشعور بالشبع مما يمنعك من الإفراط في تناول مصادر الدهون المكررة أو المتحولة الأخرى المحملة بالسعرات الحرارية الفارغة.
زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2021
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23 مايو 2021, 10:57 GMT
المكسرات
المكسرات غنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تساعد أيضًا على إنقاص الوزن وحرق دهون البطن.
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