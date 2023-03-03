https://sputnikarabic.ae/20230303/رئيس-الوزراء-الروسي-يشارك-في-المفاوضات-الروسية-الطاجيكية-في-دوشنبه-1074248682.html
رئيس الوزراء الروسي يشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية في دوشنبه
رئيس الوزراء الروسي يشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية في دوشنبه
يلتقي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دوشنبه، مع رئيس المجلس الوطني الأعلى الطاجيكي رستم ايمومالي، وسيشارك في المفاوضات... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T05:54+0000
2023-03-03T05:54+0000
2023-03-03T05:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار طاجيكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/14/1050203053_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_2dce582658e46384ecebe7b42beb6f51.jpg
دوشانبه – سبوتنيك. ومن المرتقب أن يتحدث رئيس الوزراء الروسي مع رئيس الوزراء الطاجيكستاني كوهير رسولزارده.كما سيناقش المسؤولان القضايا الملحة للتعاون الروسي الطاجيكستاني، التفاعل في مجال الطاقة، الصناعة، النقل وفي القطاع الثقافي الإنساني.ومن المخطط أن يتم التوقيع على العديد من الوثائق بين الحكومتين وبين الهيئات الحكومية للدولتين بعد انتهاء المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-لاتخاذ-تدابير-لمنع-الاستفزازات-على-الحدود-بين-البلدين-1067740818.html
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/14/1050203053_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_70e4ae40821b2bddc166a58aca087c17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار طاجيكستان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار طاجيكستان
رئيس الوزراء الروسي يشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية في دوشنبه
05:54 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 05:57 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
يلتقي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دوشنبه، مع رئيس المجلس الوطني الأعلى الطاجيكي رستم ايمومالي، وسيشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية.
دوشانبه – سبوتنيك
. ومن المرتقب أن يتحدث رئيس الوزراء الروسي مع رئيس الوزراء الطاجيكستاني كوهير رسولزارده.
14 سبتمبر 2022, 15:06 GMT
كما سيناقش المسؤولان القضايا الملحة للتعاون الروسي الطاجيكستاني، التفاعل في مجال الطاقة، الصناعة، النقل وفي القطاع الثقافي الإنساني.
ومن المخطط أن يتم التوقيع على العديد من الوثائق
بين الحكومتين وبين الهيئات الحكومية للدولتين بعد انتهاء المفاوضات.