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https://sputnikarabic.ae/20230303/رئيس-الوزراء-الروسي-يشارك-في-المفاوضات-الروسية-الطاجيكية-في-دوشنبه-1074248682.html
رئيس الوزراء الروسي يشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية في دوشنبه
رئيس الوزراء الروسي يشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية في دوشنبه
يلتقي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دوشنبه، مع رئيس المجلس الوطني الأعلى الطاجيكي رستم ايمومالي، وسيشارك في المفاوضات... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T05:54+0000
2023-03-03T05:57+0000
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دوشانبه – سبوتنيك. ومن المرتقب أن يتحدث رئيس الوزراء الروسي مع رئيس الوزراء الطاجيكستاني كوهير رسولزارده.كما سيناقش المسؤولان القضايا الملحة للتعاون الروسي الطاجيكستاني، التفاعل في مجال الطاقة، الصناعة، النقل وفي القطاع الثقافي الإنساني.ومن المخطط أن يتم التوقيع على العديد من الوثائق بين الحكومتين وبين الهيئات الحكومية للدولتين بعد انتهاء المفاوضات.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار طاجيكستان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار طاجيكستان

رئيس الوزراء الروسي يشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية في دوشنبه

05:54 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 05:57 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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يلتقي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دوشنبه، مع رئيس المجلس الوطني الأعلى الطاجيكي رستم ايمومالي، وسيشارك في المفاوضات الروسية الطاجيكية.
دوشانبه – سبوتنيك. ومن المرتقب أن يتحدث رئيس الوزراء الروسي مع رئيس الوزراء الطاجيكستاني كوهير رسولزارده.
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كما سيناقش المسؤولان القضايا الملحة للتعاون الروسي الطاجيكستاني، التفاعل في مجال الطاقة، الصناعة، النقل وفي القطاع الثقافي الإنساني.
ومن المخطط أن يتم التوقيع على العديد من الوثائق بين الحكومتين وبين الهيئات الحكومية للدولتين بعد انتهاء المفاوضات.
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