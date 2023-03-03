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الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230303/رئيس-بلدية-يناكييفو-الواقعة-في-مقاطعة-دونيتسك-يعلن-عن-إسقاط-طائرة-فوق-أراضي-المدينة-1074265089.html
رئيس بلدية يناكييفو الواقعة في مقاطعة دونيتسك يعلن عن إسقاط طائرة فوق أراضي المدينة
رئيس بلدية يناكييفو الواقعة في مقاطعة دونيتسك يعلن عن إسقاط طائرة فوق أراضي المدينة
قال رئيس بلدية المدينة، رومان خرامينكوف، إن طائرة أسقطت فوق يناكييفو في جمهورية دونيتسك. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T12:23+0000
2023-03-03T12:23+0000
روسيا
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وكتب رئيس البلدية على تلغرام: "أسقطت طائرة فوق أراضي المدينة. على الجميع مغادرة الشوارع. نحن نستفسر عن الوضع".كما نشر العمدة صورة تظهر دخانًا أسود يتصاعد من موقع التحطم المتوقع.ونشر السكان المحليون لقطات من تحطم الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يعرف حتى الآن نوع الطائرة وانتماؤها.
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روسيا

رئيس بلدية يناكييفو الواقعة في مقاطعة دونيتسك يعلن عن إسقاط طائرة فوق أراضي المدينة

12:23 GMT 03.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الشعبية يلتقط آثار قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الشعبية يلتقط آثار قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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قال رئيس بلدية المدينة، رومان خرامينكوف، إن طائرة أسقطت فوق يناكييفو في جمهورية دونيتسك.
وكتب رئيس البلدية على تلغرام: "أسقطت طائرة فوق أراضي المدينة. على الجميع مغادرة الشوارع. نحن نستفسر عن الوضع".
كما نشر العمدة صورة تظهر دخانًا أسود يتصاعد من موقع التحطم المتوقع.
ونشر السكان المحليون لقطات من تحطم الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يعرف حتى الآن نوع الطائرة وانتماؤها.
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