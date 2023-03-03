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https://sputnikarabic.ae/20230303/رصد-أسماك-غريبة-جدا-في-أعمق-نقطة-بمحيطات-العالم-صور-وفيديو-1074266712.html
رصد أسماك غريبة جدا في أعمق نقطة بمحيطات العالم... صور وفيديو
رصد أسماك غريبة جدا في أعمق نقطة بمحيطات العالم... صور وفيديو
رصدت رحلة استكشافية جديدة تحت الماء، صورا مذهلة لأسماك غريبة في خندق "كرماديك" جنوبي المحيط الهادئ، أحد أعمق خنادق المحيط على وجه الأرض. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T13:31+0000
2023-03-03T14:08+0000
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علوم
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وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن من بين الصور الأكثر إثارة للإعجاب التي التقطها فريق الباحثين من الصين ونيوزيلندا، خلال فترة الرحلة، كانت صورة لسمكة صياد قرمزية تسبح رأسا على عقب وتحوم بالقرب من قاع المياه.وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقم أمضى 6 ساعات في منحدرات، وأحواض الخنادق شديدة الانحدار على طول الطريق، وشاهدوا عدة أنواع من بينها أخطبوط دامبو.ونوّهت الصحيفة إلى أن عالمة الأحياء البحرية في "نيوا" كارين شنابل، انضمت إلى فريق الاستكشاف وكانت أول امرأة تصل إلى قاع الخندق، بحسب مجلة "livescience" العلمية.وقالت شنابل: "لقد منحتنا هذه التكنولوجيا الغاطسة غير العادية امتيازا لدراسة أجزاء من المحيط بطرق لا نستطيع عادة القيام بها".وتابعت: "الكتب المدرسية والصور لا تقارن بتجربة اختفاء الضوء وأنت تغادر سطح المحيط أو ترى قاع البحر العميق بأم عينيك".وخندق "كرماديك" هو خندق محيطي يقع بالقرب من جزر كرماديك جنوبي المحيط الهادئ، ويمتد لحوالى 1000 كلم، 540 ميلا بحريا سلسلة من جبال لويزفيل البحرية في الشمال (26 درجة جنوبا)، إلى هضبة هيكورانجي في الجنوب (37 درجة جنوبا) شمال شرقي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وهو من أعمق النقاط الموجودة على الأرض.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

رصد أسماك غريبة جدا في أعمق نقطة بمحيطات العالم... صور وفيديو

13:31 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 14:08 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Anton Denisovأسماك
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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رصدت رحلة استكشافية جديدة تحت الماء، صورا مذهلة لأسماك غريبة في خندق "كرماديك" جنوبي المحيط الهادئ، أحد أعمق خنادق المحيط على وجه الأرض.
وذكرت مجلة "لايف ساينس" العلمية أن من بين الصور الأكثر إثارة للإعجاب التي التقطها فريق الباحثين من الصين ونيوزيلندا، خلال فترة الرحلة، كانت صورة لسمكة صياد قرمزية تسبح رأسا على عقب وتحوم بالقرب من قاع المياه.

وقال عالم الأحياء البحرية في المعهد الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي "نيوا" في نيوزيلندا ديفيد بودين: "لقد رأينا قاع البحر شديد التنوع، واكتشفنا كائنات غريبة ونادرا ما ترى مثل أسماك الصياد "المقلوبة".

عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقم أمضى 6 ساعات في منحدرات، وأحواض الخنادق شديدة الانحدار على طول الطريق، وشاهدوا عدة أنواع من بينها أخطبوط دامبو.
ونوّهت الصحيفة إلى أن عالمة الأحياء البحرية في "نيوا" كارين شنابل، انضمت إلى فريق الاستكشاف وكانت أول امرأة تصل إلى قاع الخندق، بحسب مجلة "livescience" العلمية.
وقالت شنابل: "لقد منحتنا هذه التكنولوجيا الغاطسة غير العادية امتيازا لدراسة أجزاء من المحيط بطرق لا نستطيع عادة القيام بها".
وتابعت: "الكتب المدرسية والصور لا تقارن بتجربة اختفاء الضوء وأنت تغادر سطح المحيط أو ترى قاع البحر العميق بأم عينيك".
وخندق "كرماديك" هو خندق محيطي يقع بالقرب من جزر كرماديك جنوبي المحيط الهادئ، ويمتد لحوالى 1000 كلم، 540 ميلا بحريا سلسلة من جبال لويزفيل البحرية في الشمال (26 درجة جنوبا)، إلى هضبة هيكورانجي في الجنوب (37 درجة جنوبا) شمال شرقي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وهو من أعمق النقاط الموجودة على الأرض.
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