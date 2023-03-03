https://sputnikarabic.ae/20230303/زاخاروفا-البيان-الأممي-بشأن-تدمير-الممتلكات-الثقافية-في-أوكرانيا-محاولة-لتشويه-صورة-روسيا-1074282556.html

زاخاروفا: البيان الأممي بشأن تدمير الممتلكات الثقافية في أوكرانيا محاولة لتشويه صورة روسيا

زاخاروفا: البيان الأممي بشأن تدمير الممتلكات الثقافية في أوكرانيا محاولة لتشويه صورة روسيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بيان الأمم المتحدة حول تدمير الممتلكات الثقافية في أوكرانيا خلال العملية... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T17:50+0000

2023-03-03T17:50+0000

2023-03-03T17:53+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية، نقلا عن زاخاروفا: "علمنا بالبيان المناهض لروسيا المنشور على الموقع الرسمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من قبل عدد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول مزاعم تدمير الممتلكات الثقافية الأوكرانية أثناء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا. لا شيء جديد في هذه المزاعم باستثناء التهجم المستفز الذي لا أساس له ضد بلدنا. هناك محاولة أخرى من قبل مجلس حقوق الإنسان لحماية نظام كييف، وتشويه صورة روسيا، وكما جرت العادة، لا يوجد ما يدل على الموضوعية".وأضافت زاخاروفا: "واضعو البيان لم يقولوا أي كلمة عن الأكرنة القسرية لجزء كبير من السكان وحرمان الناس من حقوقهم الأساسية ".وفي وقت سابق، صرح المفوض لشؤون حماية اللغة الأوكرانية، تاراس كريمين، بأنه ينبغي على الجامعات الأوكرانية منع الطلبة من التواصل باللغة الروسية داخل أسوار مؤسسات التعليم العالي، على غرار" أكاديمية كييف موغيلا".وقال كريمين، خلال برنامج تلفزيوني "أنباء موحدة": "ينص قانون التعليم العالي على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، لذلك كان ينبغي على هذه المؤسسات أن تتخذ منذ وقت طويل قرارات مشابهة أو مماثلة".

https://sputnikarabic.ae/20230303/زاخاروفا-تتهم-بلينكين-بالكذب-في-حديثه-مع-لافروف-1074249610.html

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