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https://sputnikarabic.ae/20230303/زاخاروفا-تتهم-بلينكين-بالكذب-في-حديثه-مع-لافروف-1074249610.html
زاخاروفا تتهم بلينكين بالكذب في حديثه مع لافروف
زاخاروفا تتهم بلينكين بالكذب في حديثه مع لافروف
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى الكذب في كلام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في حديثه مع وزير الخارجية سيرغي... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T07:12+0000
2023-03-03T07:12+0000
روسيا
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وأشارت على وجه الخصوص إلى أن بلينكين، بعد المحادثة، ذكر أنه في محادثة مع لافروف، دعا إلى إطلاق سراح بول ويلان، المدان بالتجسس.وأضافت زاخاروفا أن كل ما قالته وزارة الخارجية عن أن بلينكين عبر عن قلقه بشأن الوضع حول المواطن الأمريكي هو كذبة.تم اعتقال ويلان في موسكو في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018. تم فتح قضية جنائية ضده بموجب المادة المتعلقة بالتجسس (المادة 276 من القانون الجنائي الروسي). في منتصف يونيو/حزيران 2020 ، حكمت محكمة مدينة موسكو على ويلان بالسجن 16 عامًا في منفردة نظام صارم.جرت المحادثة المعنية في 2 مارس./آذار وقالت زاخاروفا إن لافروف تحدث مع بلينكن "بشكل عابر" خلال قمة مجموعة العشرين لوزراء خارجية الدول، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك مفاوضات أو اجتماعات بينهما.في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال بلينكين إنه ناشد لافروف على إعادة نظر روسيا في قرار تعليق المشاركة في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية (ستارت). وأضاف أن تطبيق الاتفاقية يتماشى مع العلاقات الثنائية.وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، يوم أمس، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة ستارت والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.
https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-بلينكن-طلب-في-نيودلهي-التواصل-مع-لافروف-1074221926.html
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روسيا

زاخاروفا تتهم بلينكين بالكذب في حديثه مع لافروف

07:12 GMT 03.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى الكذب في كلام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في حديثه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأشارت على وجه الخصوص إلى أن بلينكين، بعد المحادثة، ذكر أنه في محادثة مع لافروف، دعا إلى إطلاق سراح بول ويلان، المدان بالتجسس.

وقالت زاخاروفا: "تحدثت مع سيرغي فيكتوروفيتش وسألته عما إذا كان بلينكين قد أثار موضوع ويلان بالأمس. اتضح أن وزيرة الخارجية الأمريكي لم يتحدث عن هذا الأمر".

وأضافت زاخاروفا أن كل ما قالته وزارة الخارجية عن أن بلينكين عبر عن قلقه بشأن الوضع حول المواطن الأمريكي هو كذبة.
تم اعتقال ويلان في موسكو في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018. تم فتح قضية جنائية ضده بموجب المادة المتعلقة بالتجسس (المادة 276 من القانون الجنائي الروسي). في منتصف يونيو/حزيران 2020 ، حكمت محكمة مدينة موسكو على ويلان بالسجن 16 عامًا في منفردة نظام صارم.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
الخارجية الروسية: بلينكن طلب في نيودلهي التواصل مع لافروف
أمس, 11:59 GMT
جرت المحادثة المعنية في 2 مارس./آذار وقالت زاخاروفا إن لافروف تحدث مع بلينكن "بشكل عابر" خلال قمة مجموعة العشرين لوزراء خارجية الدول، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك مفاوضات أو اجتماعات بينهما.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال بلينكين إنه ناشد لافروف على إعادة نظر روسيا في قرار تعليق المشاركة في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية (ستارت). وأضاف أن تطبيق الاتفاقية يتماشى مع العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، يوم أمس، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة ستارت والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.
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