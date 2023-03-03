https://sputnikarabic.ae/20230303/زاخاروفا-تتهم-بلينكين-بالكذب-في-حديثه-مع-لافروف-1074249610.html

زاخاروفا تتهم بلينكين بالكذب في حديثه مع لافروف

زاخاروفا تتهم بلينكين بالكذب في حديثه مع لافروف

أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى الكذب في كلام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في حديثه مع وزير الخارجية سيرغي... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T07:12+0000

2023-03-03T07:12+0000

2023-03-03T07:12+0000

روسيا

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وأشارت على وجه الخصوص إلى أن بلينكين، بعد المحادثة، ذكر أنه في محادثة مع لافروف، دعا إلى إطلاق سراح بول ويلان، المدان بالتجسس.وأضافت زاخاروفا أن كل ما قالته وزارة الخارجية عن أن بلينكين عبر عن قلقه بشأن الوضع حول المواطن الأمريكي هو كذبة.تم اعتقال ويلان في موسكو في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018. تم فتح قضية جنائية ضده بموجب المادة المتعلقة بالتجسس (المادة 276 من القانون الجنائي الروسي). في منتصف يونيو/حزيران 2020 ، حكمت محكمة مدينة موسكو على ويلان بالسجن 16 عامًا في منفردة نظام صارم.جرت المحادثة المعنية في 2 مارس./آذار وقالت زاخاروفا إن لافروف تحدث مع بلينكن "بشكل عابر" خلال قمة مجموعة العشرين لوزراء خارجية الدول، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك مفاوضات أو اجتماعات بينهما.في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال بلينكين إنه ناشد لافروف على إعادة نظر روسيا في قرار تعليق المشاركة في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية (ستارت). وأضاف أن تطبيق الاتفاقية يتماشى مع العلاقات الثنائية.وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلاً عن مصادر أمريكية، يوم أمس، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق. يشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركّز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة ستارت والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.

https://sputnikarabic.ae/20230302/الخارجية-الروسية-بلينكن-طلب-في-نيودلهي-التواصل-مع-لافروف-1074221926.html

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