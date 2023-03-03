https://sputnikarabic.ae/20230303/شارك-في-التصويت-هل-تؤيد-الأحكام-الصادرة-بحق-أشرف-حكيمي-وسعد-لمجرد؟--1074268349.html

شارك في التصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟

شارك في التصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟

تسبب الحكم الأخير الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بين المشاهير العرب، بين مؤيدين للحكم، وبين معارضين له. 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T14:18+0000

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2023-03-03T14:18+0000

مجتمع

العالم العربي

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وانقسم الشارع العربي بعد صور الحكم بحق الفنان نجم أغنية "أنت معلّم" إلى مؤيد للحكم ومندد له، حيث اعتبر بعضهم، وعلى رأسهم مشاهير من العالم العربي، أن الحكم الصادر بحق الفنان مجحف جدا، بذريعة الفتاة ذهبت مع لمجرد إلى الفندق بملء إرادتها، مهملين بعض النقاط الأخرى التي بني عليها الحكم، مثل العنف الجسدي وواقعة الاغتصاب.فيما أشاد آخرون بالحكم الصادر بحق لمجرد، مشددين على ضرورة الكشف عن هذه الحالات، وتشجيع الفتيات اللواتي تعرضن لحالة عنف في العالم العربي بضرورة الاحتكام إلى القضاء وعدم التستر على هذه الحوادث تحت ضغط مخاوف العادات والتقاليد.لكن حادثة نجم "أنت معلم" يبدو أنها "لم تعلم" النجوم الآخرين، حيث عاد الجدل من جديد اليوم بعد إعلان مكتب المدعي العام في نانتير، توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى نجم المنتخب المغربي ونادي "باريس سان جرمان" الفرنسي اللاعب أشرف حكيمي.اقرأ أيضا: أشرف حكيمي يواجه مصير سعد لمجرد... صور وفيديووقد تسهم شهرة الجناة في بعض الأحيان بقيام بعض المواطنين بتبرئتهم، ويعتبر البعض هؤلاء منزهين عن الأخطاء، بسبب ارتباطهم النفسي بهم وبفنهم ومحبتهم لهم، مع إهمال الناحية السلوكية لهؤلاء المشاهير التي قد لا يراها سوى دائرة ضيقة جدا من المجتمع البعيد عن وسائل الإعلام.ويربط بعض علماء النفس، ومنهم الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو بين "لوم الضحية" وبين "الشخصية الفاشية" من حيث الخصائص المرتبطة بالعنف الجسدي والجنسي، حيث اعتبر كتابه "الشخصية السلطوية" (1950) الذي ألفه بمشاركة عدد من الكتاب، أن الشخص ذا الميول الفاشية "يحمل في نفسه ازدراء لكل ما هو ضعيف أو يتعرّض للتمييز"، مقابل تمجيده لكل ما هو قوي وعنيف.

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