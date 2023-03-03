https://sputnikarabic.ae/20230303/شارك-في-التصويت-هل-تؤيد-الأحكام-الصادرة-بحق-أشرف-حكيمي-وسعد-لمجرد؟--1074268349.html
شارك في التصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟
شارك في التصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟
تسبب الحكم الأخير الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بين المشاهير العرب، بين مؤيدين للحكم، وبين معارضين له. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T14:18+0000
2023-03-03T14:18+0000
2023-03-03T14:18+0000
مجتمع
العالم العربي
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وانقسم الشارع العربي بعد صور الحكم بحق الفنان نجم أغنية "أنت معلّم" إلى مؤيد للحكم ومندد له، حيث اعتبر بعضهم، وعلى رأسهم مشاهير من العالم العربي، أن الحكم الصادر بحق الفنان مجحف جدا، بذريعة الفتاة ذهبت مع لمجرد إلى الفندق بملء إرادتها، مهملين بعض النقاط الأخرى التي بني عليها الحكم، مثل العنف الجسدي وواقعة الاغتصاب.فيما أشاد آخرون بالحكم الصادر بحق لمجرد، مشددين على ضرورة الكشف عن هذه الحالات، وتشجيع الفتيات اللواتي تعرضن لحالة عنف في العالم العربي بضرورة الاحتكام إلى القضاء وعدم التستر على هذه الحوادث تحت ضغط مخاوف العادات والتقاليد.لكن حادثة نجم "أنت معلم" يبدو أنها "لم تعلم" النجوم الآخرين، حيث عاد الجدل من جديد اليوم بعد إعلان مكتب المدعي العام في نانتير، توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى نجم المنتخب المغربي ونادي "باريس سان جرمان" الفرنسي اللاعب أشرف حكيمي.اقرأ أيضا: أشرف حكيمي يواجه مصير سعد لمجرد... صور وفيديووقد تسهم شهرة الجناة في بعض الأحيان بقيام بعض المواطنين بتبرئتهم، ويعتبر البعض هؤلاء منزهين عن الأخطاء، بسبب ارتباطهم النفسي بهم وبفنهم ومحبتهم لهم، مع إهمال الناحية السلوكية لهؤلاء المشاهير التي قد لا يراها سوى دائرة ضيقة جدا من المجتمع البعيد عن وسائل الإعلام.ويربط بعض علماء النفس، ومنهم الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو بين "لوم الضحية" وبين "الشخصية الفاشية" من حيث الخصائص المرتبطة بالعنف الجسدي والجنسي، حيث اعتبر كتابه "الشخصية السلطوية" (1950) الذي ألفه بمشاركة عدد من الكتاب، أن الشخص ذا الميول الفاشية "يحمل في نفسه ازدراء لكل ما هو ضعيف أو يتعرّض للتمييز"، مقابل تمجيده لكل ما هو قوي وعنيف.
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العالم العربي, опросы
شارك في التصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟
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تسبب الحكم الأخير الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا بين المشاهير العرب، بين مؤيدين للحكم، وبين معارضين له.
وانقسم الشارع العربي بعد صور الحكم بحق الفنان نجم أغنية "أنت معلّم" إلى مؤيد للحكم ومندد له، حيث اعتبر بعضهم، وعلى رأسهم مشاهير من العالم العربي، أن الحكم الصادر بحق الفنان مجحف جدا، بذريعة الفتاة ذهبت مع لمجرد إلى الفندق بملء إرادتها، مهملين بعض النقاط الأخرى التي بني عليها الحكم، مثل العنف الجسدي وواقعة الاغتصاب.
فيما أشاد آخرون بالحكم الصادر بحق لمجرد، مشددين على ضرورة الكشف عن هذه الحالات، وتشجيع الفتيات اللواتي تعرضن لحالة عنف في العالم العربي بضرورة الاحتكام إلى القضاء وعدم التستر على هذه الحوادث تحت ضغط مخاوف العادات والتقاليد.
لكن حادثة نجم "أنت معلم" يبدو أنها "لم تعلم" النجوم الآخرين، حيث عاد الجدل من جديد اليوم بعد إعلان مكتب المدعي العام في نانتير، توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى نجم المنتخب المغربي
ونادي "باريس سان جرمان" الفرنسي اللاعب أشرف حكيمي.
واستجوب المدّعون العامون اللاعب المغربي، أمس الخميس، بعد توجيه امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، تهما للنجم المغربي وأكدت تعرضها "للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير/شباط الماضي".
لكن بعض مصادر مغاربية كان لها رأي آخر أيضا، حيث اعتبرت بعض المواقع، أن "توتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا يلقي بظلاله على النجوم المغاربة"، حيث يقوم الإعلام الغربي بتنفيذ "أجندة معينة"، ويؤكد مراقبون أن "فرنسا تسير في مسار استهداف المغرب بربط الاغتصاب وقضايا جنسية بالمغاربة المقيمين فوق أرضها، في محاولة لضرب ما يمكن تسميته الرأسمال الرمزي للمغرب والضغط أكثر بتوظيف ممنهج لوسائل الإعلام الفرنسية"، بحسب المغرب 24".
وقد تسهم شهرة الجناة في بعض الأحيان بقيام بعض المواطنين بتبرئتهم، ويعتبر البعض هؤلاء منزهين عن الأخطاء، بسبب ارتباطهم النفسي بهم وبفنهم ومحبتهم لهم، مع إهمال الناحية السلوكية لهؤلاء المشاهير التي قد لا يراها سوى دائرة ضيقة جدا من المجتمع البعيد عن وسائل الإعلام.
وفسر علم النفس عملية "لوم الضحية"، على أنها آلية دفاعية يعتمدها اللائمون لكي يضعوا مسافةً بينهم وبين الحدث الصادم، وهذا التفسير مرتبط بمفهوم "الإيمان الفاسد" أو "الإيمان المخاتل" في الفلسفة الوجودية، إذ يجنح الانسان إلى النكران والكذب على النفس هرباً من قلق الحرية واحتمالاتها اللانهائية.
ويربط بعض علماء النفس، ومنهم الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو بين "لوم الضحية" وبين "الشخصية الفاشية" من حيث الخصائص المرتبطة بالعنف الجسدي والجنسي، حيث اعتبر كتابه "الشخصية السلطوية" (1950) الذي ألفه بمشاركة عدد من الكتاب، أن الشخص ذا الميول الفاشية "يحمل في نفسه ازدراء لكل ما هو ضعيف أو يتعرّض للتمييز"، مقابل تمجيده لكل ما هو قوي وعنيف.