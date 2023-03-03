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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/شولتس-يزور-بايدن-على-خلفية-الأنباء-حول-المناظرات-بين-البلدين-بشأن-منح-كييف-دبابات-1074246909.html
شولتس يزور بايدن على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين بشأن منح كييف دبابات
شولتس يزور بايدن على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين بشأن منح كييف دبابات
ينطلق المستشار الألماني أولاف شولتس، في ليلة السبت، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T01:40+0000
2023-03-03T01:40+0000
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برلين – سبوتنيك. وستجري المحادثة وراء الأبواب المغلقة على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين حول منح كييف دبابات.وكان البيت الأبيض في شباط/ فبراير، قد أعلن لقاء بايدن وشولتس في واشنطن بتاريخ 3 آذار/ مارس.وسيكون ذلك ثاني لقاء لهما، حيث جرى اللقاء الأول لهما في 7 شباط\فبراير 2022 بعد استلام شولتز منصب المستشار.وكانت برلين قد أعلنت عن خطط لإنشاء "تحالف الدبابات"، والتي يمكن أن تزود أوكرانيا بكتيبتين من دبابات "ليوبارد 2"، وهي عبارة عن 90 مركبة قتالية في التفسير العسكري الألماني ونحو 60 مركبة قتالية في التفسير العسكري الأوكراني، وفي وقت لاحق، ذكرت الحكومة أنه يجب فهم "الكتيبة" بدقة من وجهة نظر البلد الذي يتم فيه تزويد الدبابات.في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الوضع حول الإعلان عن تسليم "ليوبارد 2" إلى كييف من قبل ألمانيا ودول أخرى بأنه ليس "مثمرًا".
https://sputnikarabic.ae/20230217/شولتس-يحذر-من-الاستعداد-لحرب-طويلة-في-أوكرانيا-1073666295.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

شولتس يزور بايدن على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين بشأن منح كييف دبابات

01:40 GMT 03.03.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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ينطلق المستشار الألماني أولاف شولتس، في ليلة السبت، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
برلين – سبوتنيك. وستجري المحادثة وراء الأبواب المغلقة على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين حول منح كييف دبابات.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يحذر من "الاستعداد لحرب طويلة" في أوكرانيا
17 فبراير, 17:47 GMT
وكان البيت الأبيض في شباط/ فبراير، قد أعلن لقاء بايدن وشولتس في واشنطن بتاريخ 3 آذار/ مارس.
وسيكون ذلك ثاني لقاء لهما، حيث جرى اللقاء الأول لهما في 7 شباط\فبراير 2022 بعد استلام شولتز منصب المستشار.
وكانت برلين قد أعلنت عن خطط لإنشاء "تحالف الدبابات"، والتي يمكن أن تزود أوكرانيا بكتيبتين من دبابات "ليوبارد 2"، وهي عبارة عن 90 مركبة قتالية في التفسير العسكري الألماني ونحو 60 مركبة قتالية في التفسير العسكري الأوكراني، وفي وقت لاحق، ذكرت الحكومة أنه يجب فهم "الكتيبة" بدقة من وجهة نظر البلد الذي يتم فيه تزويد الدبابات.
في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الوضع حول الإعلان عن تسليم "ليوبارد 2" إلى كييف من قبل ألمانيا ودول أخرى بأنه ليس "مثمرًا".
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