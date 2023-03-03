https://sputnikarabic.ae/20230303/ضمن-10-ضوابط-خلال-رمضان-السعودية-تسمح-بـ-موائد-الإفطار-وتمنع-بث-الصلوات-1074287623.html

ضمن 10 ضوابط خلال رمضان.. السعودية تسمح بـ "موائد الإفطار" وتمنع بث الصلوات

ضمن 10 ضوابط خلال رمضان.. السعودية تسمح بـ "موائد الإفطار" وتمنع بث الصلوات

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية 10 ضوابط استعدادا لاستقبال شهر رمضان، تشمل بما في ذلك السماح بإقامة موائد الإفطار وحظر تصوير وبث... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T21:07+0000

2023-03-03T21:07+0000

2023-03-03T21:07+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

الأخبار

رمضان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101909/59/1019095989_0:184:3569:2191_1920x0_80_0_0_64b6836f67d468f991cac9f68f1a5522.jpg

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، قالت إنه تضمن توجيها من وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ لجميع فروعها وقطاعاتها.وتضمنت الضوابط "التأكيد على الأئمة والمؤذنين بالانتظام التام في عملهم، وعدم التغيب في شهر رمضان المبارك إلا للضرورة القصوى ولمسوغات كافية بعد تكليف من يقوم بالعمل مدة الغياب".كما تضمنت "الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة".كما وجه الوزير بـ "مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية، بما لا يشق على المصلين".وشملت التوجيهات عدم الإطالة في "دعاء القنوت" في صلاة التراويح، وكذلك عدم استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.ووجه آل الشيخ بأن "يكون الإمام مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي، وذلك وفق التوجيهات المبلغة مسبقاً بشأن ضوابط الاعتكاف".وسمحت الوزارة بإقامة موائد الإفطار، شريطة عدم جمع التبرعات المالية لها "وأن يكون إفطار الصائمين - إن وجد - في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد، وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، وعدم إحداث أي غرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها".وشمل البيان توجيهات للمصلين بحثهم "على عدم اصطحاب الأطفال، لما يحصل من ذلك من التشويش على المصلين".

https://sputnikarabic.ae/20220322/السعودية-تعلن-عودة-الاعتكاف-بالحرمين-الشريفين-في-العشر-الأواخر-من-شهر-رمضان-1060313586.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, رمضان