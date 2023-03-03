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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/طائرات-مسيرة-تتعقب-وتقضي-على-مسلح-أوكراني-اختبأ-في-مبنى-فيديو-1074259844.html
طائرات مسيرة تتعقب وتقضي على مسلح أوكراني اختبأ في مبنى... فيديو
طائرات مسيرة تتعقب وتقضي على مسلح أوكراني اختبأ في مبنى... فيديو
ظهر مقطع فيديو لعملية مشتركة لطائرتين روسيتين مسيرتين في ماكييفكا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T10:06+0000
2023-03-03T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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اكتشفت طائرة استطلاع كفادراكوبتر روسية تقوم بدورية في مدينة دونباس في القطاع الخاص مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح مناوب في مبنى مدمر تقريبا.رأى الأوكراني أيضًا "الطائر" (هكذا يُطلق على الطائرات المسيرة على جانبي الجبهة) وحاول الاختباء منه خلف الحائط، لكن الأوان كان قد فات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".أسقطت الطائرة قنبلة يدوية من طراز إف-1- وسقطت دون عائق عبر السقف المدمر، وسمع دوي انفجار في الداخل. للتأكد من القضاء على الجندي الأوكراني، تم إلقاء قنبلة أخرى على المبنى.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

طائرات مسيرة تتعقب وتقضي على مسلح أوكراني اختبأ في مبنى... فيديو

10:06 GMT 03.03.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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ظهر مقطع فيديو لعملية مشتركة لطائرتين روسيتين مسيرتين في ماكييفكا.
اكتشفت طائرة استطلاع كفادراكوبتر روسية تقوم بدورية في مدينة دونباس في القطاع الخاص مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح مناوب في مبنى مدمر تقريبا.
رأى الأوكراني أيضًا "الطائر" (هكذا يُطلق على الطائرات المسيرة على جانبي الجبهة) وحاول الاختباء منه خلف الحائط، لكن الأوان كان قد فات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
أسقطت الطائرة قنبلة يدوية من طراز إف-1- وسقطت دون عائق عبر السقف المدمر، وسمع دوي انفجار في الداخل. للتأكد من القضاء على الجندي الأوكراني، تم إلقاء قنبلة أخرى على المبنى.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMT
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