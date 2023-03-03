https://sputnikarabic.ae/20230303/طائرات-مسيرة-تتعقب-وتقضي-على-مسلح-أوكراني-اختبأ-في-مبنى-فيديو-1074259844.html
طائرات مسيرة تتعقب وتقضي على مسلح أوكراني اختبأ في مبنى... فيديو
طائرات مسيرة تتعقب وتقضي على مسلح أوكراني اختبأ في مبنى... فيديو
ظهر مقطع فيديو لعملية مشتركة لطائرتين روسيتين مسيرتين في ماكييفكا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T10:06+0000
2023-03-03T10:06+0000
2023-03-03T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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اكتشفت طائرة استطلاع كفادراكوبتر روسية تقوم بدورية في مدينة دونباس في القطاع الخاص مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح مناوب في مبنى مدمر تقريبا.رأى الأوكراني أيضًا "الطائر" (هكذا يُطلق على الطائرات المسيرة على جانبي الجبهة) وحاول الاختباء منه خلف الحائط، لكن الأوان كان قد فات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".أسقطت الطائرة قنبلة يدوية من طراز إف-1- وسقطت دون عائق عبر السقف المدمر، وسمع دوي انفجار في الداخل. للتأكد من القضاء على الجندي الأوكراني، تم إلقاء قنبلة أخرى على المبنى.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
طائرات مسيرة تتعقب وتقضي على مسلح أوكراني اختبأ في مبنى... فيديو
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ظهر مقطع فيديو لعملية مشتركة لطائرتين روسيتين مسيرتين في ماكييفكا.
اكتشفت طائرة استطلاع كفادراكوبتر روسية تقوم بدورية في مدينة دونباس في القطاع الخاص مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية ومسلح مناوب في مبنى مدمر
تقريبا.
رأى الأوكراني أيضًا "الطائر" (هكذا يُطلق على الطائرات المسيرة على جانبي الجبهة) وحاول الاختباء منه خلف الحائط، لكن الأوان كان قد فات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
أسقطت الطائرة قنبلة يدوية من طراز إف-1- وسقطت دون عائق عبر السقف المدمر، وسمع دوي انفجار في الداخل. للتأكد من القضاء على الجندي الأوكراني، تم إلقاء قنبلة أخرى على المبنى.