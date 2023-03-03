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https://sputnikarabic.ae/20230303/عبد-اللهيان-تدخل-الغرب-في-قضية-تسمم-طالبات-المدارس-استمرار-للحرب-الهجينة-ضد-إيران-1074268222.html
عبد اللهيان: تدخل الغرب في قضية تسمم طالبات المدارس استمرار للحرب الهجينة ضد إيران
عبد اللهيان: تدخل الغرب في قضية تسمم طالبات المدارس استمرار للحرب الهجينة ضد إيران
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن تدخل المسؤولين الغربيين في قضية تسمم بعض طالبات المدارس، استمرار لما أسماه بـ"الحرب الهجينة" ضد إيران. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T13:45+0000
2023-03-03T13:48+0000
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وكتب عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "تدخل بعض المسؤولين الغربيين ورد فعلهم، في قضية التسمم المشبوهة لبعض طالبات المدارس في إيران، هو استمرار للحرب الهجينة ضد البلاد".وأضاف: "الأجهزة المختصة في البلاد، تتابع بجدية وتبحث بشكل دقيق أبعاد هذه القضية".وأتم قائلا "الشعب الإيراني يعرف دموع التماسيح جيدا".وظهرت حالات التسمم في صفوف الطالبات في إيران، وخاصة بمحافظة قم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وعانى الطلاب من حرق في الحلق والأنف، وضيق التنفس، والتنمل في اليدين والقدمين.ولم يحدد سبب التسمم بعد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بظهور حالات تسمم جديدة في ثلاث مدارس بطهران.وكلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء الماضي، وزير الداخلية أحمد وحيدي، بمتابعة القضية في أقرب وقت ممكن، وإطلاع المواطنين على سير التحقيق؛ من أجل "تبديد مخاوف الأهالي".وأثارت القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس، التي شهدت مثل هذه الحوادث.وأعرب عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الحقوقية في إيران والعالم، عن قلقهم إزاء استمرار هذه الحالات في المدارس الإيرانية.وأعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيران، أنه يتابع الأخبار المتعلقة بحالة التسمم عن كثب.كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حالات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران، بأنها "مقلقة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230228/عبد-اللهيان-عناصر-إرهابية-وراء-تحول-التجمعات-السلمية-في-إيران-إلى-أعمال-عنف-1074122997.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

عبد اللهيان: تدخل الغرب في قضية تسمم طالبات المدارس استمرار للحرب الهجينة ضد إيران

13:45 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 13:48 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن تدخل المسؤولين الغربيين في قضية تسمم بعض طالبات المدارس، استمرار لما أسماه بـ"الحرب الهجينة" ضد إيران.
وكتب عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "تدخل بعض المسؤولين الغربيين ورد فعلهم، في قضية التسمم المشبوهة لبعض طالبات المدارس في إيران، هو استمرار للحرب الهجينة ضد البلاد".

وأضاف: "الأجهزة المختصة في البلاد، تتابع بجدية وتبحث بشكل دقيق أبعاد هذه القضية".
وأتم قائلا "الشعب الإيراني يعرف دموع التماسيح جيدا".

وظهرت حالات التسمم في صفوف الطالبات في إيران، وخاصة بمحافظة قم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وعانى الطلاب من حرق في الحلق والأنف، وضيق التنفس، والتنمل في اليدين والقدمين.

ولم يحدد سبب التسمم بعد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بظهور حالات تسمم جديدة في ثلاث مدارس بطهران.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
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وكلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء الماضي، وزير الداخلية أحمد وحيدي، بمتابعة القضية في أقرب وقت ممكن، وإطلاع المواطنين على سير التحقيق؛ من أجل "تبديد مخاوف الأهالي".

وأثارت القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس، التي شهدت مثل هذه الحوادث.

وأعرب عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الحقوقية في إيران والعالم، عن قلقهم إزاء استمرار هذه الحالات في المدارس الإيرانية.

وأعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيران، أنه يتابع الأخبار المتعلقة بحالة التسمم عن كثب.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حالات التسمم المتسلسلة للطالبات في مدارس إيران، بأنها "مقلقة للغاية".
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