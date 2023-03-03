https://sputnikarabic.ae/20230303/فاغنر-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-والانسحاب-من-أرتيوموفسك-تحت-نيراننا-1074281228.html
"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا
"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا
صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن جميع طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك، تحت سيطرة نيران مدفعية مجموعة "فاغنر". 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T17:25+0000
2023-03-03T17:25+0000
2023-03-03T17:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": لقد سيطرنا على التلة الاستراتيجية لهذه المنطقة بمجرد أن تتسلقها، يمكنك رؤية جميع المناطق والطرق المحيطة بالمدينة (أرتيوموفسك) مما يجعل العدو تحت نيراننا.وأشار إلى أن مجموعة "فاغنر" تقوم في الوقت الحالي بقطع طرق الإمداد للجيش الأوكراني من بلدة تشاسوف يارا بالقرب من أرتيوموفسك.ونوّه المقاتل إلى أن الطقس يلعب دورا ولا يفضي إلى تحرك القوات الأوكرانية بشكل مريح بسبب الطين، والمعدات الثقيلة التي تتعطل.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا
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صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن جميع طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك، تحت سيطرة نيران مدفعية مجموعة "فاغنر".
وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": لقد سيطرنا على التلة الاستراتيجية لهذه المنطقة بمجرد أن تتسلقها، يمكنك رؤية جميع المناطق والطرق المحيطة بالمدينة (أرتيوموفسك) مما يجعل العدو تحت نيراننا.
وأشار إلى أن مجموعة "فاغنر" تقوم في الوقت الحالي بقطع طرق الإمداد للجيش الأوكراني من بلدة تشاسوف يارا بالقرب من أرتيوموفسك.
ونوّه المقاتل إلى أن الطقس يلعب دورا ولا يفضي إلى تحرك القوات الأوكرانية بشكل مريح بسبب الطين، والمعدات الثقيلة التي تتعطل.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.
تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.