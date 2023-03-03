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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230303/فاغنر-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-والانسحاب-من-أرتيوموفسك-تحت-نيراننا-1074281228.html
"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا
"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا
صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن جميع طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك، تحت سيطرة نيران مدفعية مجموعة "فاغنر". 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T17:25+0000
2023-03-03T17:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": لقد سيطرنا على التلة الاستراتيجية لهذه المنطقة بمجرد أن تتسلقها، يمكنك رؤية جميع المناطق والطرق المحيطة بالمدينة (أرتيوموفسك) مما يجعل العدو تحت نيراننا.وأشار إلى أن مجموعة "فاغنر" تقوم في الوقت الحالي بقطع طرق الإمداد للجيش الأوكراني من بلدة تشاسوف يارا بالقرب من أرتيوموفسك.ونوّه المقاتل إلى أن الطقس يلعب دورا ولا يفضي إلى تحرك القوات الأوكرانية بشكل مريح بسبب الطين، والمعدات الثقيلة التي تتعطل.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230303/الجيش-الروسي-يطوق-أرتيوموفسك-بالكامل-1074258128.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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"فاغنر": طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك تحت نيراننا

17:25 GMT 03.03.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر تابعون لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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صرّح مقاتل من مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعة، أن جميع طرق إمداد القوات الأوكرانية والانسحاب من أرتيوموفسك، تحت سيطرة نيران مدفعية مجموعة "فاغنر".
وقال المقاتل لوكالة "سبوتنيك": لقد سيطرنا على التلة الاستراتيجية لهذه المنطقة بمجرد أن تتسلقها، يمكنك رؤية جميع المناطق والطرق المحيطة بالمدينة (أرتيوموفسك) مما يجعل العدو تحت نيراننا.
وأشار إلى أن مجموعة "فاغنر" تقوم في الوقت الحالي بقطع طرق الإمداد للجيش الأوكراني من بلدة تشاسوف يارا بالقرب من أرتيوموفسك.
ونوّه المقاتل إلى أن الطقس يلعب دورا ولا يفضي إلى تحرك القوات الأوكرانية بشكل مريح بسبب الطين، والمعدات الثقيلة التي تتعطل.
قوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحكم الطوق على أرتيوموفسك
09:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن مدينة أرتيوموفسك محاصرة بالكامل عمليًا.
تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
15:09 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
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