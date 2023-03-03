عربي
https://sputnikarabic.ae/20230303/قطر-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-تحريض-خطير-على-جريمة-حرب-1074280803.html
قطر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريض خطير على جريمة حرب
قطر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريض خطير على جريمة حرب
اعتبرت قطر، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي ‏يدعو فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، "تحريضا خطيرا على جريمة حرب".‏ 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T16:59+0000
2023-03-03T17:05+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/95/1036759516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_615fc70766dd1c28a58b4aee5319faf6.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية، أن "هذه الدعوة البغيضة المستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت "أنها في هذا السياق تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف، التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها".و"جددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وفي وقت سابق، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مصر-توجه-انتقادا-لاذعا-لوزير-المال-الإسرائيلي-1074259998.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/95/1036759516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d80054e345542f21a54625406b5d01e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

قطر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريض خطير على جريمة حرب

16:59 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 17:05 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousov /  / الانتقال إلى بنك الصورأحد شوارع مدينة الدوحة
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
أحد شوارع مدينة الدوحة
© Sputnik . Vitaliy Belousov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبرت قطر، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي ‏يدعو فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، "تحريضا خطيرا على جريمة حرب".‏
وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية، أن "هذه الدعوة البغيضة المستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت "أنها في هذا السياق تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف، التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
مصر توجه انتقادا لاذعا لوزير المال الإسرائيلي
10:25 GMT
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها".
و"جددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي وقت سابق، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала