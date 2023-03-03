https://sputnikarabic.ae/20230303/قطر-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-تحريض-خطير-على-جريمة-حرب-1074280803.html
قطر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريض خطير على جريمة حرب
قطر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريض خطير على جريمة حرب
اعتبرت قطر، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي يدعو فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، "تحريضا خطيرا على جريمة حرب". 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T16:59+0000
2023-03-03T16:59+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية، أن "هذه الدعوة البغيضة المستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت "أنها في هذا السياق تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف، التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها".و"جددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وفي وقت سابق، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مصر-توجه-انتقادا-لاذعا-لوزير-المال-الإسرائيلي-1074259998.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قطر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريض خطير على جريمة حرب
16:59 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 17:05 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
اعتبرت قطر، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي يدعو فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، "تحريضا خطيرا على جريمة حرب".
وجاء في بيان
وزارة الخارجية القطرية، أن "هذه الدعوة البغيضة المستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت "أنها في هذا السياق تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف، التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها".
و"جددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي وقت سابق، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي
.