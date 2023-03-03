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مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة لدعم الـ 46 بلدا الأقل نموا حول العالم
مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة لدعم الـ 46 بلدا الأقل نموا حول العالم
تعقد الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤتمرا في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، وذلك لدعم البلدان التي عانت بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا، من خلال... 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T18:47+0000
2023-03-03T18:50+0000
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ويعمل المؤتمر الذي يعقد كل 10 سنوات على التعرف على احتياجات الدولة الأقل نموا، وعددها 46، لدعمها من خلال جهود التنمية المستدامة، وانعقد أول مؤتمر لأقل البلدان نموا في باريس بفرنسا عام 1981.وتعتبر النقاشات التي ستجري في الدوحة بمثابة خارطة طريق للتنمية في البلدان الأقل نموا، وكان قد تمت نقاشات حول المؤتمر من قبل في مارس/ آذار 2022.وكان أهم ما جاء في برنامج عمل الدوحة قبل هذا المؤتمر، هو التفكير في كيفية القضاء على الفقر، واستخدام العلم والتكنولوجيا لمواجهة "مواطن الضعف".ويرغب المجتمعون في تعزيز مشاركة البلدان الأقل نموا في التجارة الدولية، ومواجهة التدهور البيئي والتغير المناخي.وحسب الأمم المتحدة، فإن التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة سيساعد أقل البلدان نموا على التصدي لجائحة كورونا وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، وتمكينها من العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التصدي لتأثيرات تغير المناخ.
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منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, العالم العربي

مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة لدعم الـ 46 بلدا الأقل نموا حول العالم

18:47 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 18:50 GMT 03.03.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تعقد الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤتمرا في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، وذلك لدعم البلدان التي عانت بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا، من خلال اقتراح ميثاق جديد.
ويعمل المؤتمر الذي يعقد كل 10 سنوات على التعرف على احتياجات الدولة الأقل نموا، وعددها 46، لدعمها من خلال جهود التنمية المستدامة، وانعقد أول مؤتمر لأقل البلدان نموا في باريس بفرنسا عام 1981.
وتعتبر النقاشات التي ستجري في الدوحة بمثابة خارطة طريق للتنمية في البلدان الأقل نموا، وكان قد تمت نقاشات حول المؤتمر من قبل في مارس/ آذار 2022.
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وكان أهم ما جاء في برنامج عمل الدوحة قبل هذا المؤتمر، هو التفكير في كيفية القضاء على الفقر، واستخدام العلم والتكنولوجيا لمواجهة "مواطن الضعف".
ويرغب المجتمعون في تعزيز مشاركة البلدان الأقل نموا في التجارة الدولية، ومواجهة التدهور البيئي والتغير المناخي.
وحسب الأمم المتحدة، فإن التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة سيساعد أقل البلدان نموا على التصدي لجائحة كورونا وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، وتمكينها من العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التصدي لتأثيرات تغير المناخ.
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