https://sputnikarabic.ae/20230303/وفد-أوروبي-يزور-بلدات-فلسطينية-تعرضت-لهجمات-عنيفة-من-قبل-المستوطنين-اليهود--1074277791.html

وفد أوروبي يزور بلدات فلسطينية تعرضت لهجمات عنيفة من قبل المستوطنين اليهود

وفد أوروبي يزور بلدات فلسطينية تعرضت لهجمات عنيفة من قبل المستوطنين اليهود

زار وفد من سفراء وقناصل أوربيين، بلدتي حوارة وزعترة، شمالي الضفة الغربية، بعد أيام من تعرضهما لهجمات عنيفة من قبل المستوطنين اليهود، وضم الوفد نحو 20 سفيراً... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T15:36+0000

2023-03-03T15:36+0000

2023-03-03T15:41+0000

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قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، في كلمة أمام الصحفيين: "قررنا أن نقدم واجب العزاء، للتضامن معكم".وأضاف: "يجب أن يحاسب كل من اقترف هذه الجريمة، ويجب أن يقدموا للعدالة، ويجب أن يتوقف عنف المستوطنين في كل المناطق، من حق السكان والعائلات والأطفال أن يعيشوا بأمان وحرية ويجب حمايتهم، ومنع أن تتكرر ممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين".واطلع الوفد على الدمار الذي أحدثته هجمات المستوطنين الأخيرة خاصة على بلدة حوارة، وأسفرت عن حرق منازل وممتلكات للفلسطينيين.وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "لعل هؤلاء الدبلوماسيين، والقناصل الذين أتوا اليوم وشاهدوا حجم الدمار، الذي خلفته عصابات المستوطنين بتعليمات من سموتريش، الذي قال إنه يريد أن يحرق حوارة، لعل بعد الاطلاع أن تتخذ دول هؤلاء القناصل موقفاً أو قراراً واحداً ضد الاحتلال وسياساته".وأثناء الزيارة التي كان مقرراً لها الاطلاع على الأضرار التي أصابت المحال التجارية هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة واعتدت على المواطنين، مما أوقف زيارة الوفد الأوروبي، وقد تصدى الشبان الفلسطينيين للمستوطنين، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.وقال معين ضميدي، رئيس بلدية حوارة لـ"سبوتنيك": "لم تكتمل الزيارة بسبب هجمات المستوطنين، هم لا يريدون للعالم أن يطّلع على جرائمهم بحق الأهالي والممتلكات، كان من المفترض أن يطّلع الوفد على الدمار الذي لحق بالمحال والمنازل لكن المستوطنين هاجموا المنطقة ومنعوا ذلك".يذكر أن السلطات الإسرائيلية لم تعتقل المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية أو ملاحقتهم، مما ينذر بمزيد من الهجمات العنيفة على البلدات الفلسطينية من قبل المستوطنين اليهود، خلال الفترة القادمة، ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا و12 إسرائيليا في عمليات متفرقة.

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