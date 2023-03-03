وفد أوروبي يزور بلدتي حوارة وزعترة في الضفة الغربية
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون ينظرون إلى سيارات محترقة ومبنى مدمر في بلدة حوارة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023.
© AP Photo / Majdi Mohammed
قام وفد أوروبي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى قرية زعترة وبلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.
غزة - سبوتنيك. وقال المنسق الإعلامي للزيارة، كريم جبران، إن "الوفد الأوروبي المكون من القناصل الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، وصل إلى قرية زعترة وبلدة حفارة جنوب نابلس، للاطلاع على حجم الأضرار التي سببتها أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون مطلع الأسبوع".
وأضاف أن "قناصل أوروبيين في حوارة دعوا إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة والعمل على وقف عنف المستوطنين في المنطقة".
وأضاف أن "قناصل أوروبيين في حوارة دعوا إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة والعمل على وقف عنف المستوطنين في المنطقة".
وأشار جبران إلى أن القوات الإسرائيلية في المنطقة، قامت بالاعتداء على عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، رافقوا الوفد للمنطقة.
وجاءت زيارة الوفد الأوروبي لمنطقتي حوارة وزعترة للاطلاع على ما خلفته عمليات الشغب والانتقام التي ارتكبها يمينيون متطرفون، انتقاماً لمقتل الشقيقين الإسرائيليين، هاليل وياغيل يانيف، مطلع الأسبوع الماضي.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظراً على فتح المحلات التجارية على امتداد الطريق رقم 60 في حوارة.
وجاءت زيارة الوفد الأوروبي لمنطقتي حوارة وزعترة للاطلاع على ما خلفته عمليات الشغب والانتقام التي ارتكبها يمينيون متطرفون، انتقاماً لمقتل الشقيقين الإسرائيليين، هاليل وياغيل يانيف، مطلع الأسبوع الماضي.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظراً على فتح المحلات التجارية على امتداد الطريق رقم 60 في حوارة.
وأفادت مصادر عبرية، اليوم، أن الحظر والإغلاق، اللذين وقعهما قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ينتهي الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد تقرر إغلاق المحلات التجارية خشية من أن يمس يهود بفلسطينيين، وتعقد الدوائر الأمنية جلسة اليوم لبحث ما كان الإغلاق سيستمر أم لا.
يشار إلى أن الزيارة جاءت بتنظيم من جمعية بتسيلم الإسرائيلية بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة.
وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد تقرر إغلاق المحلات التجارية خشية من أن يمس يهود بفلسطينيين، وتعقد الدوائر الأمنية جلسة اليوم لبحث ما كان الإغلاق سيستمر أم لا.
يشار إلى أن الزيارة جاءت بتنظيم من جمعية بتسيلم الإسرائيلية بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة.