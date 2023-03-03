عربي
الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق دونباس وخيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230303/وفد-أوروبي-يزور-بلدتي-حوارة-وزعترة-في-الضفة-الغربية-1074264813.html
وفد أوروبي يزور بلدتي حوارة وزعترة في الضفة الغربية
وفد أوروبي يزور بلدتي حوارة وزعترة في الضفة الغربية
قام وفد أوروبي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى قرية زعترة وبلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T12:12+0000
2023-03-03T12:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074060665_0:183:3073:1911_1920x0_80_0_0_7431c53a886bc676ddd15f981d94a764.jpg
غزة - سبوتنيك. وقال المنسق الإعلامي للزيارة، كريم جبران، إن "الوفد الأوروبي المكون من القناصل الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، وصل إلى قرية زعترة وبلدة حفارة جنوب نابلس، للاطلاع على حجم الأضرار التي سببتها أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون مطلع الأسبوع".وأضاف أن "قناصل أوروبيين في حوارة دعوا إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة والعمل على وقف عنف المستوطنين في المنطقة".وأشار جبران إلى أن القوات الإسرائيلية في المنطقة، قامت بالاعتداء على عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، رافقوا الوفد للمنطقة.وجاءت زيارة الوفد الأوروبي لمنطقتي حوارة وزعترة للاطلاع على ما خلفته عمليات الشغب والانتقام التي ارتكبها يمينيون متطرفون، انتقاماً لمقتل الشقيقين الإسرائيليين، هاليل وياغيل يانيف، مطلع الأسبوع الماضي.يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظراً على فتح المحلات التجارية على امتداد الطريق رقم 60 في حوارة.وأفادت مصادر عبرية، اليوم، أن الحظر والإغلاق، اللذين وقعهما قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ينتهي الساعة الثامنة من مساء اليوم.وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد تقرر إغلاق المحلات التجارية خشية من أن يمس يهود بفلسطينيين، وتعقد الدوائر الأمنية جلسة اليوم لبحث ما كان الإغلاق سيستمر أم لا.يشار إلى أن الزيارة جاءت بتنظيم من جمعية بتسيلم الإسرائيلية بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة.
https://sputnikarabic.ae/20230303/مصر-توجه-انتقادا-لاذعا-لوزير-المال-الإسرائيلي-1074259998.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/الأردن-دعوة-وزير-إسرائيلي-لتدمير-قرية-فلسطينية-تنذر-بعواقب-خطيرة-1074259467.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074060665_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_69c424d867b8f008eb3c1a393fb8c46f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, الأخبار

وفد أوروبي يزور بلدتي حوارة وزعترة في الضفة الغربية

12:12 GMT 03.03.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون ينظرون إلى سيارات محترقة ومبنى مدمر في بلدة حوارة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023.
فلسطينيون ينظرون إلى سيارات محترقة ومبنى مدمر في بلدة حوارة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegram
قام وفد أوروبي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى قرية زعترة وبلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.
غزة - سبوتنيك. وقال المنسق الإعلامي للزيارة، كريم جبران، إن "الوفد الأوروبي المكون من القناصل الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية، وصل إلى قرية زعترة وبلدة حفارة جنوب نابلس، للاطلاع على حجم الأضرار التي سببتها أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون مطلع الأسبوع".

وأضاف أن "قناصل أوروبيين في حوارة دعوا إلى تقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة والعمل على وقف عنف المستوطنين في المنطقة".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
مصر توجه انتقادا لاذعا لوزير المال الإسرائيلي
10:25 GMT
وأشار جبران إلى أن القوات الإسرائيلية في المنطقة، قامت بالاعتداء على عدد من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين، رافقوا الوفد للمنطقة.

وجاءت زيارة الوفد الأوروبي لمنطقتي حوارة وزعترة للاطلاع على ما خلفته عمليات الشغب والانتقام التي ارتكبها يمينيون متطرفون، انتقاماً لمقتل الشقيقين الإسرائيليين، هاليل وياغيل يانيف، مطلع الأسبوع الماضي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت حظراً على فتح المحلات التجارية على امتداد الطريق رقم 60 في حوارة.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
الأردن: دعوة وزير إسرائيلي لتدمير قرية فلسطينية تنذر بعواقب خطيرة
09:56 GMT
وأفادت مصادر عبرية، اليوم، أن الحظر والإغلاق، اللذين وقعهما قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي ينتهي الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد تقرر إغلاق المحلات التجارية خشية من أن يمس يهود بفلسطينيين، وتعقد الدوائر الأمنية جلسة اليوم لبحث ما كان الإغلاق سيستمر أم لا.

يشار إلى أن الزيارة جاءت بتنظيم من جمعية بتسيلم الإسرائيلية بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала