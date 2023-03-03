https://sputnikarabic.ae/20230303/-بوتين-يقلد-سفير-الإمارات-لدى-موسكو-وسام-الصداقة-1074274889.html
بوتين يقلد سفير الإمارات لدى موسكو وسام "الصداقة"
بوتين يقلد سفير الإمارات لدى موسكو وسام "الصداقة"
أشاد سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر، بتطور العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا، وأعرب عن ثقته في تعزيز العلاقات بين البلدين. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T15:46+0000
2023-03-03T15:46+0000
2023-03-03T15:46+0000
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" بعد تقليده وسام "الصداقة" من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس: "أود أن أعرب عن امتناني لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على ثقتها وتعيينها لي سفيرا لدى روسيا الصديقة في عام 2020، وأنا ممتن بصدق، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديره العمل الدبلوماسي... شرف كبير لي، وأنا ممتن جدا لحكومة وشعب روسيا على الدعم الشامل. وسام "الصداقة" الممنوح لي هو، أولا وقبل كل شيء، نتيجة عملنا المشترك مع الزملاء والأصدقاء الروس بهدف تعزيز العلاقات الودية الروسية الإماراتية".ونوّه السفير إلى أن العلاقات بين الإمارات وروسيا، القائمة على الصداقة والثقة المتبادلة، تتطور بنجاح في جميع الاتجاهات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
بوتين يقلد سفير الإمارات لدى موسكو وسام "الصداقة"
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أشاد سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر، بتطور العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا، وأعرب عن ثقته في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" بعد تقليده وسام "الصداقة" من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس: "أود أن أعرب عن امتناني لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على ثقتها وتعيينها لي سفيرا لدى روسيا الصديقة في عام 2020، وأنا ممتن بصدق، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديره العمل الدبلوماسي... شرف كبير لي، وأنا ممتن جدا لحكومة وشعب روسيا على الدعم الشامل. وسام "الصداقة" الممنوح لي هو، أولا وقبل كل شيء، نتيجة عملنا المشترك مع الزملاء والأصدقاء الروس بهدف تعزيز العلاقات الودية الروسية الإماراتية".
وأضاف السفير: "إن تعاوننا متبادل المنفعة سوف يزداد قوة ويتوسع. قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تعرب عن التزامها الراسخ بشراكة شاملة مع روسيا، وبصفتي سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، سأستمر في العمل بنشاط وبذل قصارى جهدي للارتقاء بعلاقاتنا متعددة الأوجه إلى مستوى نوعي ومستوى جديد".
ونوّه السفير إلى أن العلاقات بين الإمارات وروسيا، القائمة على الصداقة والثقة المتبادلة، تتطور بنجاح في جميع الاتجاهات.