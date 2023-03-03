https://sputnikarabic.ae/20230303/-فرنسا-تضبط-كمية-هائلة-من-الكوكايين-على-أحد-شواطئها-1074286310.html
فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها
فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها
ضبطت الشرطة الفرنسية عدة أكياس ضخمة من الكوكايين على شاطئ في مدينة نورماندي، شمالي فرنسا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T19:57+0000
2023-03-03T19:57+0000
2023-03-03T19:59+0000
العالم
أخبار فرنسا
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ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، كان الوزن الإجمالي لشحنة الكوكايين التي وجدت على الشاطئ 850 كغ.وذكرت الوكالة أن الأكياس كانت مربوطة بحبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاؤها في البحر أو إذا كان تجار المخدرات قد تعمدوا استخدام هذه الطريقة للنقل، وتقدر التكلفة التقريبية للشحنة بـ 60 مليون يورو.وأشارت الوكالة إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد حجم الاتجار بالمخدرات في بلدان أوروبا الغربية بشكل كبير، وارتفع مستوى الجريمة والعنف في عدد من المناطق، وأصبحت الموانئ الشمالية مثل أنتويرب وروتردام بوابات رئيسية إلى أوروبا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.وفي وقت سابق، أفادت الشرطة في نيوزيلندا أنها ضبطت شحنة كوكايين وزنها 3.2 طن من البحر، وأدت العملية غير المسبوقة إلى تعطيل سلاسل التوريد لتجار المخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20230128/إسبانيا-تضبط-45-طن-كوكايين-مخبأة-داخل-سفينة-تحمل-ماشية-1072810919.html
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العالم, أخبار فرنسا
فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها
19:57 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 19:59 GMT 03.03.2023) تابعنا عبر
ضبطت الشرطة الفرنسية عدة أكياس ضخمة من الكوكايين على شاطئ في مدينة نورماندي، شمالي فرنسا.
ووفقا لوكالة
"أسوشيتد برس"، كان الوزن الإجمالي لشحنة الكوكايين التي وجدت على الشاطئ 850 كغ.
وذكرت الوكالة أن الأكياس كانت مربوطة بحبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاؤها في البحر أو إذا كان تجار المخدرات قد تعمدوا استخدام هذه الطريقة للنقل، وتقدر التكلفة التقريبية للشحنة بـ 60 مليون يورو.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد حجم الاتجار بالمخدرات في بلدان أوروبا الغربية بشكل كبير، وارتفع مستوى الجريمة والعنف في عدد من المناطق، وأصبحت الموانئ الشمالية مثل أنتويرب وروتردام بوابات رئيسية إلى أوروبا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة في نيوزيلندا أنها ضبطت شحنة كوكايين وزنها 3.2 طن من البحر
، وأدت العملية غير المسبوقة إلى تعطيل سلاسل التوريد لتجار المخدرات.