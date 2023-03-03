عربي
https://sputnikarabic.ae/20230303/-فرنسا-تضبط-كمية-هائلة-من-الكوكايين-على-أحد-شواطئها-1074286310.html
فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها
فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها
ضبطت الشرطة الفرنسية عدة أكياس ضخمة من الكوكايين على شاطئ في مدينة نورماندي، شمالي فرنسا. 03.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-03T19:57+0000
2023-03-03T19:59+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103029/87/1030298737_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_d32901df515f8ddcfae3a46fec928f31.jpg
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، كان الوزن الإجمالي لشحنة الكوكايين التي وجدت على الشاطئ 850 كغ.وذكرت الوكالة أن الأكياس كانت مربوطة بحبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاؤها في البحر أو إذا كان تجار المخدرات قد تعمدوا استخدام هذه الطريقة للنقل، وتقدر التكلفة التقريبية للشحنة بـ 60 مليون يورو.وأشارت الوكالة إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد حجم الاتجار بالمخدرات في بلدان أوروبا الغربية بشكل كبير، وارتفع مستوى الجريمة والعنف في عدد من المناطق، وأصبحت الموانئ الشمالية مثل أنتويرب وروتردام بوابات رئيسية إلى أوروبا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.وفي وقت سابق، أفادت الشرطة في نيوزيلندا أنها ضبطت شحنة كوكايين وزنها 3.2 طن من البحر، وأدت العملية غير المسبوقة إلى تعطيل سلاسل التوريد لتجار المخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20230128/إسبانيا-تضبط-45-طن-كوكايين-مخبأة-داخل-سفينة-تحمل-ماشية-1072810919.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103029/87/1030298737_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_d4f7c5eb35279cddac596101b7d68eba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها

19:57 GMT 03.03.2023 (تم التحديث: 19:59 GMT 03.03.2023)
© Fotolia / Africa Studio / الكوكايين
الكوكايين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
© Fotolia / Africa Studio /
تابعنا عبرTelegram
ضبطت الشرطة الفرنسية عدة أكياس ضخمة من الكوكايين على شاطئ في مدينة نورماندي، شمالي فرنسا.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، كان الوزن الإجمالي لشحنة الكوكايين التي وجدت على الشاطئ 850 كغ.
وذكرت الوكالة أن الأكياس كانت مربوطة بحبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاؤها في البحر أو إذا كان تجار المخدرات قد تعمدوا استخدام هذه الطريقة للنقل، وتقدر التكلفة التقريبية للشحنة بـ 60 مليون يورو.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد حجم الاتجار بالمخدرات في بلدان أوروبا الغربية بشكل كبير، وارتفع مستوى الجريمة والعنف في عدد من المناطق، وأصبحت الموانئ الشمالية مثل أنتويرب وروتردام بوابات رئيسية إلى أوروبا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل ماشية
28 يناير, 13:08 GMT
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة في نيوزيلندا أنها ضبطت شحنة كوكايين وزنها 3.2 طن من البحر، وأدت العملية غير المسبوقة إلى تعطيل سلاسل التوريد لتجار المخدرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала