https://sputnikarabic.ae/20230303/-وكالة-سبوتنيك-ترسل-معدات-وأدوية-للمستشفيات-السورية-1074267243.html

وكالة "سبوتنيك" ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

وكالة "سبوتنيك" ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

تنطلق شحنة جديدة من مساعدات وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بالتعاون مع جمعية "الدكتورة ليزا" الخيرية، إلى سوريا في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، تتضمن معدات... 03.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-03T13:45+0000

2023-03-03T13:45+0000

2023-03-03T14:16+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073558423_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_bc88da575af7f99089616d39bbb3d84d.jpg

فعلى مدار أسبوع كامل تمكن المركز المشترك بين المؤسستين من جمع أكثر من 20 طنا من المساعدات، قوامها أغذية الأطفال والبقالة ومستلزمات النظافة الشخصية والملابس وأكياس النوم ومعدات التخييم والأدوية والحفاضات لجميع الأعمار ومعدات إزالة الأنقاض.وقامت مؤسسة "دكتورة ليزا" بشراء الأدوية والمعدات اللازمة للمؤسسات الطبية السورية ولعمال الإنقاذ، من أموال المتبرعين.وشهد المركز خلال أيام عمله توافدا كبيرا من سكان العاصمة الروسية حاملين معهم ما أرادوا التبرع به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة.كما شارك عدد من المتطوعين الروس والعرب بالإضافة لإعلاميين من الوكالة في عملية الفرز والتوضيب والنقل والشحن.وقالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك عربي" لينا أندريتشينكو:ووجّه الأطفال الروس العديد من الرسائل التضامنية لأطفال سوريا، حيث تم العثور عليها ضمن المساعدات التي قدمت إلى المركز والتي تنوعت ما بين رسومات وكلمات دعم.ونشرت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها.وأشارت الوكالة إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول المبادرة القليلة التي أرسلت بالفعل المنقذين في الساعات الأولى التي تلت الكارثة إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى المساعدات.وبناء على ذلك، نظمت وكالة "سبوتنيك" حملة لجمع التبرعات في روسيا بهدف نقلها إلى المناطق المتضررة بشكل عاجل. وتتضمن الحملة جمع المساعدات الأساسية التي من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المتضررين الذين فقدوا بشكل مفاجئ ومؤسف كل ما لديهم من احتياجات ضرورية.

https://sputnikarabic.ae/20230220/سبوتنيك-عربي-تجمع-20-طنا-من-المساعدات-إلى-سوريا-وتترجم-الكلمة-إلى-واقع-صور-1073732972.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وكالة "سبوتنيك" ترسل مساعدات إنسانية لأهالي سوريا المتضررين من الزلزال وكالة "سبوتنيك" ترسل مساعدات إنسانية لأهالي سوريا المتضررين من الزلزال 2023-03-03T13:45+0000 true PT4M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري