عربي
https://sputnikarabic.ae/20230304/أوكرانيا-ولاتفيا-توقعان-إعلانا-بشأن-دعم-دمج-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-والتكامل-الأوروبي-الأطلسي-1074289663.html
زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي
زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T04:39+0000
2023-03-04T05:26+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وتم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع الطرفين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا. وخلال حديثه بعد الاجتماع، سلّط زيلينسكي الضوء على أهمية الإعلان، وأعرب عن تقديره "لدعم لاتفيا لوحدة الأراضي الأوكرانية، وتحركاتها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". ومن جانبه، أشار ليفيتس إلى أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا، قائلا: "سنقدم المساعدات اللازمة مهما طال الأمر". وفي الوقت نفسه، ناقش الجانبان سبل تعزيز الجيش الأوكراني، واستمرار العقوبات المفروضة على روسيا، فضلا عن مشاركة لاتفيا في إعادة إعمار أوكرانيا وغيرها من القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/رئيسة-وزراء-إستونيا-تكشف-موعد-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1073959643.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي

04:39 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي.
وتم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع الطرفين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
رئيسة وزراء إستونيا تكشف موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والناتو
24 فبراير, 10:17 GMT
وخلال حديثه بعد الاجتماع، سلّط زيلينسكي الضوء على أهمية الإعلان، وأعرب عن تقديره "لدعم لاتفيا لوحدة الأراضي الأوكرانية، وتحركاتها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
ومن جانبه، أشار ليفيتس إلى أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا، قائلا: "سنقدم المساعدات اللازمة مهما طال الأمر".
وفي الوقت نفسه، ناقش الجانبان سبل تعزيز الجيش الأوكراني، واستمرار العقوبات المفروضة على روسيا، فضلا عن مشاركة لاتفيا في إعادة إعمار أوكرانيا وغيرها من القضايا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала