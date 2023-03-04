https://sputnikarabic.ae/20230304/أوكرانيا-ولاتفيا-توقعان-إعلانا-بشأن-دعم-دمج-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-والتكامل-الأوروبي-الأطلسي-1074289663.html
زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي
زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T04:39+0000
2023-03-04T04:39+0000
2023-03-04T05:26+0000
العالم
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وتم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع الطرفين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا. وخلال حديثه بعد الاجتماع، سلّط زيلينسكي الضوء على أهمية الإعلان، وأعرب عن تقديره "لدعم لاتفيا لوحدة الأراضي الأوكرانية، وتحركاتها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". ومن جانبه، أشار ليفيتس إلى أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا، قائلا: "سنقدم المساعدات اللازمة مهما طال الأمر". وفي الوقت نفسه، ناقش الجانبان سبل تعزيز الجيش الأوكراني، واستمرار العقوبات المفروضة على روسيا، فضلا عن مشاركة لاتفيا في إعادة إعمار أوكرانيا وغيرها من القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/رئيسة-وزراء-إستونيا-تكشف-موعد-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1073959643.html
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العالم
زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي
04:39 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي.
وتم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع الطرفين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وخلال حديثه بعد الاجتماع، سلّط زيلينسكي الضوء على أهمية الإعلان، وأعرب عن تقديره "لدعم لاتفيا لوحدة الأراضي الأوكرانية، وتحركاتها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
ومن جانبه، أشار ليفيتس إلى أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا، قائلا: "سنقدم المساعدات اللازمة مهما طال الأمر".
وفي الوقت نفسه، ناقش الجانبان سبل تعزيز الجيش الأوكراني، واستمرار العقوبات المفروضة على روسيا، فضلا عن مشاركة لاتفيا في إعادة إعمار أوكرانيا وغيرها من القضايا.