https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-أوكرانيا-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-إرسال-250-ألف-قذيفة-مدفعية-شهريا-1074294104.html
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهريا
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهريا
دعت سلطات كييف الاتحاد الأوروبي لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا شهريًا. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T08:42+0000
2023-03-04T08:42+0000
2023-03-04T08:43+0000
العالم
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نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله: "هذا العدد من القذائف ضروري لسد النقص الحاد".وفقًا لريزنيكوف، هذا النقص الحاد يحد من تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.وقال ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية تستخدم 20 في المئة فقط من عدد القذائف التي يمكن أن تستخدمها لولا نقصها. ووفقا له، تنفق أوكرانيا ما معدله 110 آلاف قذيفة من عيار 155 ملم من عيار الناتو شهريًا.وأضاف: "إذا لم نكن مقيدين بعدد القذائف المتاحة، فيمكننا استخدام الذخيرة بأكملها- 594 ألف قذيفة شهريًا"، مشيرا إلى أنه من أجل إكمال المهام القتالية بنجاح، فإن الحد الأدنى من الاحتياجات للقوات المسلحة الأوكرانية هو 60 في المئة من إجمالي حمولة الذخيرة - وهذا هو 356 ألف قذيفة شهريًا.
https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-أوكرانيا-تطلب-من-أمريكا-15-مليار-دولار-لشراء-الغاز-1067550289.html
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العالم
أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على إرسال 250 ألف قذيفة مدفعية شهريا
08:42 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
دعت سلطات كييف الاتحاد الأوروبي لإرسال 250 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا شهريًا.
نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله: "هذا العدد من القذائف ضروري لسد النقص الحاد".
وفقًا لريزنيكوف، هذا النقص الحاد يحد من تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.
10 سبتمبر 2022, 12:07 GMT
وقال ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية تستخدم 20 في المئة فقط من عدد القذائف
التي يمكن أن تستخدمها لولا نقصها. ووفقا له، تنفق أوكرانيا ما معدله 110 آلاف قذيفة من عيار 155 ملم من عيار الناتو شهريًا.
وأضاف: "إذا لم نكن مقيدين بعدد القذائف المتاحة، فيمكننا استخدام الذخيرة بأكملها- 594 ألف قذيفة شهريًا"، مشيرا إلى أنه من أجل إكمال المهام القتالية بنجاح، فإن الحد الأدنى من الاحتياجات للقوات المسلحة الأوكرانية هو 60 في المئة من إجمالي حمولة الذخيرة - وهذا هو 356 ألف قذيفة شهريًا.