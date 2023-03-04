https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-إيرادات-تويتر-تنخفض-بنسبة-40-في-ديسمبر-الماضي-مقارنة-بالشهر-نفسه-من-2021-1074292250.html
إعلام: إيرادات "تويتر" تنخفض بنسبة 40% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2021
إعلام: إيرادات "تويتر" تنخفض بنسبة 40% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2021
قالت تقارير إعلامية إن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، انخفضت إيراداتها السنوية بنسبة 40%في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T07:40+0000
2023-03-04T07:40+0000
2023-03-04T08:21+0000
تويتر
إيلون ماسك
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة تسلا
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ووفقا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، انخفضت إيرادات "تويتر" والأرباح المعدلة في ديسمبر 2022 بنحو 40% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2021 بعد أن رفض المعلنون العمل مع الشبكة الاجتماعية.وأشار التقرير إلى أن رفض المعلنين مرتبط بالاستحواذ على الشبكة الاجتماعية من قبل مالك شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.وبعد الاستحواذ، غيّر ماسك كثيرا في بنية الشركة، بما في ذلك إنهاء عمل المديرين التنفيذيين في "تويتر" الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى نحو ثلثي موظفي "تويتر".وقد قام "تويتر" بأول دفعة فائدة في يناير/كانون الثاني، على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء ماسك للشركة العام الماضي.طالع أيضا: كلب يصبح المدير التنفيذي في تويتر وماسك يصفه بـ"المذهل"
https://sputnikarabic.ae/20230228/جزاء-سينيمار-ماسك-يطرد-موظفة-متفانية-كانت-تنام-في-مقر-تويتر-1074143069.html
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تويتر, إيلون ماسك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة تسلا
تويتر, إيلون ماسك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة تسلا
إعلام: إيرادات "تويتر" تنخفض بنسبة 40% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2021
07:40 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 08:21 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، انخفضت إيراداتها السنوية بنسبة 40%في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ووفقا لما
نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، انخفضت إيرادات "تويتر" والأرباح المعدلة في ديسمبر 2022 بنحو 40% مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2021 بعد أن رفض المعلنون العمل مع الشبكة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن رفض المعلنين مرتبط بالاستحواذ على الشبكة الاجتماعية من قبل مالك شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وكان ماسك قد أنهى في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.
وبعد الاستحواذ، غيّر ماسك كثيرا في بنية الشركة، بما في ذلك إنهاء عمل المديرين التنفيذيين في "تويتر" الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى نحو ثلثي موظفي "تويتر".
وقال ماسك، الذي حذر في نوفمبر/ تشرين الثاني من احتمال إفلاس موقع "تويتر"، في ديسمبر، إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق "تعادل التدفق النقدي تقريبًا" في عام 2023.
وقد قام "تويتر" بأول دفعة فائدة في يناير/كانون الثاني، على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء ماسك للشركة العام الماضي.