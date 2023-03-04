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https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-رئيس-جنوب-السودان-يقيل-وزيري-الدفاع-والداخلية-1074288648.html
إعلام: رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الدفاع والداخلية
إعلام: رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الدفاع والداخلية
أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير، يوم الجمعة قرارًا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T01:02+0000
2023-03-04T01:19+0000
أخبار جنوب السودان
سلفا كير
رياك مشار
إقالة مسؤولين
أخبار السودان اليوم
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أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير، يوم الجمعة قرارًا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية.ووزيرة الدفاع المقالة هي أنجلينا تيني، العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، الطرف الرئيسي في اتفاق السلام لعام 2018، وهي أيضا زوجة رياك مشار نائب سلفا كير.أما وزير الداخلية المقال هو محمود سولومون، عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها سلفاكير.ولم تذكر أسباب إقالة الوزيرين، وفقا لراديو "تمازج".وتتبع وزارة الدفاع فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بقيادة رياك مشار، بينما تؤول حقبة الداخلية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير، بموجب اتفاق سابق توصل إليه الطرفان قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس 2020.وأصدر رئيس جنوب السودان أمرًا آخر باستبدال تبعية الوزارتين، قائلًا، إن وزارة الدفاع سيقودها الآن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان، في حين أن وزارة الداخلية ستكون تحت سيطرة فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار.ووقع كير ومشار وزعماء معارضون آخرون اتفاق سلام في 2018 أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن التنفيذ كان بطيئًا، وكثيرا ما اختلفت الأطراف المتصارعة حول كيفية تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق، مما أثار تكهنات بأن مثل هذه الخلافات قد تؤخر الانتخابات العامة في ديسمبر 2024.قرارات سلفا كير لاقت اعتراضا واضحا من قبل أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، حيث قال بوك بوث بالوانج، مدير الإعلام والسكرتير الصحفي بالإنابة لرياك مشار، على حسابه على تويتر، إن القرار الذي أصدره الرئيس بإقالة وزير الدفاع وتبديل الوزارتين اتخذ من جانب واحد.
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أخبار جنوب السودان, سلفا كير, رياك مشار, إقالة مسؤولين, أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان, سلفا كير, رياك مشار, إقالة مسؤولين, أخبار السودان اليوم

إعلام: رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الدفاع والداخلية

01:02 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 01:19 GMT 04.03.2023)
© AFP 2023 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / ZACHARIAS ABUBEKER
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أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير، يوم الجمعة قرارًا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية.
ووزيرة الدفاع المقالة هي أنجلينا تيني، العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، الطرف الرئيسي في اتفاق السلام لعام 2018، وهي أيضا زوجة رياك مشار نائب سلفا كير.
أما وزير الداخلية المقال هو محمود سولومون، عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها سلفاكير.
ولم تذكر أسباب إقالة الوزيرين، وفقا لراديو "تمازج".
وتتبع وزارة الدفاع فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بقيادة رياك مشار، بينما تؤول حقبة الداخلية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير، بموجب اتفاق سابق توصل إليه الطرفان قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس 2020.
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وأصدر رئيس جنوب السودان أمرًا آخر باستبدال تبعية الوزارتين، قائلًا، إن وزارة الدفاع سيقودها الآن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان، في حين أن وزارة الداخلية ستكون تحت سيطرة فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار.
ووقع كير ومشار وزعماء معارضون آخرون اتفاق سلام في 2018 أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن التنفيذ كان بطيئًا، وكثيرا ما اختلفت الأطراف المتصارعة حول كيفية تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق، مما أثار تكهنات بأن مثل هذه الخلافات قد تؤخر الانتخابات العامة في ديسمبر 2024.
قرارات سلفا كير لاقت اعتراضا واضحا من قبل أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، حيث قال بوك بوث بالوانج، مدير الإعلام والسكرتير الصحفي بالإنابة لرياك مشار، على حسابه على تويتر، إن القرار الذي أصدره الرئيس بإقالة وزير الدفاع وتبديل الوزارتين اتخذ من جانب واحد.
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