عربي
https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-راينميتال-تريد-شراء-دبابات-ليوبارد-من-سويسرا-لإرسالها-إلى-أوكرانيا--1074323256.html
إعلام: "راينميتال" تريد شراء دبابات ليوبارد من سويسرا لإرسالها إلى أوكرانيا
إعلام: "راينميتال" تريد شراء دبابات ليوبارد من سويسرا لإرسالها إلى أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية تعتزم شراء ما يقرب من 100 دبابة "ليوبارد 1" من شركة "رواغ" السويسرية... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T17:57+0000
2023-03-04T17:57+0000
العالم
أخبار ألمانيا
سويسرا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
ذكرت صحيفة "تاغز أنزيجر" السويسرية أن شركة "رواغ" الدفاعية اشترت 96 دبابة من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" في إيطاليا عام 2016، وتلك الدبابات لم تكن سليمة من الناحية الفنية وقت الشراء، وأن هذه الدبابات لا تزال موجودة هناك، وأرادت شركة "رواغ " سابقا إعادة بيع الآليات بالكامل أو قطع الغيار الخاصة بها.ونوّهت الصحيفة إلى أن ممثل "رواغ" أكد أن "راينميتال" أعربت عن رغبتها في شراء تلك الدبابات، وأوضحت أنها ترغب في تصليحها وتوريدها إلى أوكرانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن أمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (سيكو)، اعترضت على تنفيذ هذه الصفقة لأسباب قانونية.وفي السياق نفسه، في إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة إلى أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230304/ألمانيا-تعلن-عن-استعدادها-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-بقيمة-200-مليون-دولار-في-أوكرانيا-1074296959.html
أخبار ألمانيا
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا, سويسرا
العالم, أخبار ألمانيا, سويسرا

إعلام: "راينميتال" تريد شراء دبابات ليوبارد من سويسرا لإرسالها إلى أوكرانيا

17:57 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية تعتزم شراء ما يقرب من 100 دبابة "ليوبارد 1" من شركة "رواغ" السويسرية لإرسالهاا إلى أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "تاغز أنزيجر" السويسرية أن شركة "رواغ" الدفاعية اشترت 96 دبابة من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" في إيطاليا عام 2016، وتلك الدبابات لم تكن سليمة من الناحية الفنية وقت الشراء، وأن هذه الدبابات لا تزال موجودة هناك، وأرادت شركة "رواغ " سابقا إعادة بيع الآليات بالكامل أو قطع الغيار الخاصة بها.
ونوّهت الصحيفة إلى أن ممثل "رواغ" أكد أن "راينميتال" أعربت عن رغبتها في شراء تلك الدبابات، وأوضحت أنها ترغب في تصليحها وتوريدها إلى أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (سيكو)، اعترضت على تنفيذ هذه الصفقة لأسباب قانونية.
وفي السياق نفسه، في إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة إلى أوكرانيا.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
ألمانيا تعلن عن استعدادها لبناء مصنع لإنتاج الدبابات بقيمة 200 مليون دولار في أوكرانيا
09:55 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала