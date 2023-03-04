https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-راينميتال-تريد-شراء-دبابات-ليوبارد-من-سويسرا-لإرسالها-إلى-أوكرانيا--1074323256.html

إعلام: "راينميتال" تريد شراء دبابات ليوبارد من سويسرا لإرسالها إلى أوكرانيا

إعلام: "راينميتال" تريد شراء دبابات ليوبارد من سويسرا لإرسالها إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية تعتزم شراء ما يقرب من 100 دبابة "ليوبارد 1" من شركة "رواغ" السويسرية... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T17:57+0000

2023-03-04T17:57+0000

2023-03-04T17:57+0000

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ذكرت صحيفة "تاغز أنزيجر" السويسرية أن شركة "رواغ" الدفاعية اشترت 96 دبابة من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" في إيطاليا عام 2016، وتلك الدبابات لم تكن سليمة من الناحية الفنية وقت الشراء، وأن هذه الدبابات لا تزال موجودة هناك، وأرادت شركة "رواغ " سابقا إعادة بيع الآليات بالكامل أو قطع الغيار الخاصة بها.ونوّهت الصحيفة إلى أن ممثل "رواغ" أكد أن "راينميتال" أعربت عن رغبتها في شراء تلك الدبابات، وأوضحت أنها ترغب في تصليحها وتوريدها إلى أوكرانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن أمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (سيكو)، اعترضت على تنفيذ هذه الصفقة لأسباب قانونية.وفي السياق نفسه، في إشارة إلى مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة إلى أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح.

https://sputnikarabic.ae/20230304/ألمانيا-تعلن-عن-استعدادها-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-بقيمة-200-مليون-دولار-في-أوكرانيا-1074296959.html

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