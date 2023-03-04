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https://sputnikarabic.ae/20230304/إعلام-يتحدث-عن-تكتيكات-روسية-قاتلة-للقوات-الأوكرانية-1074295520.html
إعلام يتحدث عن تكتيكات روسية قاتلة للقوات الأوكرانية
إعلام يتحدث عن تكتيكات روسية قاتلة للقوات الأوكرانية
قال الرئيس السابق للمخابرات العسكرية لجمهورية التشيك، الجنرال أندور ساندور، إن أوكرانيا خسرت استراتيجيًا لصالح روسيا في الصراع وفقدت فرصة إعادة الأراضي... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T09:11+0000
2023-03-04T09:19+0000
روسيا
العالم
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وقال الجنرال ساندرو، بحسب صحيفة "بارلمينتي ليستي": "التكتيكات الروسية مميتة للقوات الأوكرانية. إنهم (القوات الروسية) يبقون القوات الأوكرانية في حالة تأهب من خلال القصف المدفعي اليومي والطلعات القصيرة، مما يجبرهم على القتال باستمرار، وتكبد أكبر قدر من الخسائر".وفقًا لساندور، تأتي شحنات المعدات العسكرية الغربية إلى كييف متأخرة ولا تلبي احتياجات الجيش الأوكراني.وأشار إلى أنه من الناحية الاستراتيجية، خسر رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي بالفعل، لأن الغرب ببساطة ليس مستعدًا لتزويده بالكمية الكافية من المعدات والذخيرة. علاوة على ذلك، فإن زيلينسكي نفسه، وفقا للجنرال، يتلقى إنذارات عسكرية على الهامش.
https://sputnikarabic.ae/20230219/قيادة-القوات-الجوية-الأوكرانية-تشتكي-من-التكتيكات-الجديدة-لروسيا-لشن-ضربات-صاروخية-1073711347.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يتحدث عن تكتيكات روسية قاتلة للقوات الأوكرانية

09:11 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 09:19 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov
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قال الرئيس السابق للمخابرات العسكرية لجمهورية التشيك، الجنرال أندور ساندور، إن أوكرانيا خسرت استراتيجيًا لصالح روسيا في الصراع وفقدت فرصة إعادة الأراضي المفقودة.
وقال الجنرال ساندرو، بحسب صحيفة "بارلمينتي ليستي": "التكتيكات الروسية مميتة للقوات الأوكرانية. إنهم (القوات الروسية) يبقون القوات الأوكرانية في حالة تأهب من خلال القصف المدفعي اليومي والطلعات القصيرة، مما يجبرهم على القتال باستمرار، وتكبد أكبر قدر من الخسائر".
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وفقًا لساندور، تأتي شحنات المعدات العسكرية الغربية إلى كييف متأخرة ولا تلبي احتياجات الجيش الأوكراني.
وأشار إلى أنه من الناحية الاستراتيجية، خسر رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي بالفعل، لأن الغرب ببساطة ليس مستعدًا لتزويده بالكمية الكافية من المعدات والذخيرة. علاوة على ذلك، فإن زيلينسكي نفسه، وفقا للجنرال، يتلقى إنذارات عسكرية على الهامش.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
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