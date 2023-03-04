https://sputnikarabic.ae/20230304/إيران-تتخذ-خطوات-لتصبح-مركزا-إقليميا-لنقل-البيانات-1074312154.html

إيران تتخذ خطوات لتصبح مركزا إقليميا لنقل البيانات

إيران تتخذ خطوات لتصبح مركزا إقليميا لنقل البيانات

اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية خطوات عملية على مدار السنوات الماضية بهدف أن تصبح مركزا إقليميا لنقل لبيانات. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

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أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، بأنه تمت إقامة مراسم الكشف عن خارطة طريق سعة النقل الدولي (الترانزيت) في مارس/ آذار الماضي من أجل جعل إيران مركزا لنقل البيانات في المنطقة.وأعلنت السلطات الإيرانية خلال تلك المراسم، أنه سيتم السعي وراء ثلاثة أهداف ضمن هذا المشروع، من شأنها مساعدة إيران في الوصول إلى هدفها المخطط له وهو أن تصبح مركز بيانات في المنطقة.وتحتاج إيران في مسعاها لتصبح مركزا لنقل البيانات إلى زيادة جودة تقديم الخدمات في هذا القطاع؛ بالإضافة إلى الحالات المذكورة، زادت قدرة قطاع النقل في البلاد وقدرة مبيعات ترانزيت البيانات الدولية.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهمت الولايات المتحدة، إيران، برعاية مهاجمين سيبرانيين نجحوا في اختراق شبكة تابعة لوكالة حكومية أمريكية – لم تحددها – في وقت سابق هذا العام لتثبيت برنامج لتعدين العملات المشفرة.وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي إنه رغم بدء عملية الاختراق على الأرجح في فبراير/ شباط، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو/ حزيران.وتنفي الحكومة الإيرانية بانتظام الادعاءات الأمريكية والغربية المتكررة التي تتهمها بأعمال القرصنة الإلكترونية. لم يوضح المسؤولون الأمريكيون الدافع النهائي وراء الهجوم أو ما إذا كان شمل الحصول على بيانات.وخلال العام الماضي، اتهمت السلطات الأمريكية متعاقدين قالت إنهم "تابعين للنظام الإيراني" باختراق شركات ومنظمات أمريكية، أثناء عملهم في شركات تكنولوجية تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

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