https://sputnikarabic.ae/20230304/إيران-تعلن-اكتشاف-أول-احتياطي-من-الليثيوم-وبمخزون-كبير-1074312751.html

إيران تعلن اكتشاف أول احتياطي من الليثيوم وبمخزون كبير

إيران تعلن اكتشاف أول احتياطي من الليثيوم وبمخزون كبير

أعلنت إيران، عن اكتشاف أول احتياطي من الليثيوم، وبمخزون كبير، في محافظة همدان الغربية.‏ 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T14:15+0000

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وأشار المدير العام لدائرة شؤون الاستكشاف في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، إبراهيم علي ملابيجي، إلى أن احتياطي الليثيوم المكتشف يبلغ حوالي 8.6 مليون طن، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وقال ملابيجي إن "اكتشاف أول احتياطي من الليثيوم في محافظة همدان نبأ واعد يشير إلى احتمال وجود احتياطات أخرى في المحافظة الغربية الإيرانية".وأضاف أنه "في عالم اليوم، هذا المعدن الاستراتيجي والقيِّم (الليثيوم) له أهمية كبيرة في التقنيات المتقدمة".وتابع لافتا إلى أنهوأشار مسؤول الصناعة الإيراني إلى أن "احتياطيات الليثيوم المحدودة في العالم، وهناك حاجة كبيرة في تصنيع البطاريات الكهربائية، والصناعات المتقدمة الأخرى، والصناعات الدفاعية، وإنتاج السبائك الاستراتيجية".ومعدن الليثيوم ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، والتي من المفترض أن تسمح للسيارات بفطم نفسها عن البنزين، الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون.كما يعد هذا المعدن الأبيض، مكونا أساسيا في تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن، المستخدمة في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.ووفقا لتقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الذي نُشر العام الماضي، فقد تم تحديد ما مجموعه 89 مليون طن من الليثيوم في جميع أنحاء العالم، وتعتبر أستراليا وشيلي والأرجنتين والصين المنتجين الرئيسيين له.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المكونات والتضخم العام، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على وسائل السفر الصديقة للبيئة، في جميع أنحاء العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220213/الليثيوم-الصيني-يسبب-صداما-بين-شركات-الغرب-ومصالحها-الاستراتيجية-1058510849.html

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