https://sputnikarabic.ae/20230304/اتحاد-الشغل-التونسي-يتظاهر-رفضا-لاستهداف-العمل-النقابي-صور-1074299279.html

اتحاد الشغل التونسي يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي... صور وفيديو

اتحاد الشغل التونسي يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي... صور وفيديو

انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في تنفيذ مسيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على سياسات السلطة وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية، ورفضا لما اعتبره استهدافا... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T11:07+0000

2023-03-04T11:07+0000

2023-03-04T11:37+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

حصري

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074301184_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_10dd8bf4f428ba932a33e9e70f7ba3c9.jpg

وحسب مراسلة "سبوتنيك"، تجمع عشرات النقابيين منذ صباح اليوم السبت، في ساحة محمد علي في العاصمة تونس، قبالة المقر المركزي لاتحاد الشغل، ونفذوا مسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة.وتأتي هذه المسيرة في وقت يزداد فيه التوتر بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وبين المنظمة الشغيلة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.يشار الى أن الرئيس التونسي حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها اليوم السبت. وفي وقت سابق، منعت السلطات، النقابي ماركو بيراز موليونا من دخول تونس بدعوى أنه شخص "غير مرغوب فيه"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إيستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.

https://sputnikarabic.ae/20230302/تونس-تمنع-مسؤولا-إسبانيا-كان-يخطط-للمشاركة-في-احتجاجات-من-دخول-أراضيها-1074238246.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, حصري, الأخبار