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اتحاد الشغل التونسي يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي... صور وفيديو
اتحاد الشغل التونسي يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي... صور وفيديو
انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في تنفيذ مسيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على سياسات السلطة وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية، ورفضا لما اعتبره استهدافا... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T11:07+0000
2023-03-04T11:37+0000
تونس
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وحسب مراسلة "سبوتنيك"، تجمع عشرات النقابيين منذ صباح اليوم السبت، في ساحة محمد علي في العاصمة تونس، قبالة المقر المركزي لاتحاد الشغل، ونفذوا مسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة.وتأتي هذه المسيرة في وقت يزداد فيه التوتر بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وبين المنظمة الشغيلة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.يشار الى أن الرئيس التونسي حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها اليوم السبت. وفي وقت سابق، منعت السلطات، النقابي ماركو بيراز موليونا من دخول تونس بدعوى أنه شخص "غير مرغوب فيه"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إيستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.
https://sputnikarabic.ae/20230302/تونس-تمنع-مسؤولا-إسبانيا-كان-يخطط-للمشاركة-في-احتجاجات-من-دخول-أراضيها-1074238246.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, حصري, الأخبار

اتحاد الشغل التونسي يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي... صور وفيديو

11:07 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 04.03.2023)
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Sputnik . Mariam Gadera
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حصري
انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في تنفيذ مسيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على سياسات السلطة وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية، ورفضا لما اعتبره استهدافا للعمل النقابي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حذر من مشاركة أجانب في احتجاجات اليوم السبت.
وحسب مراسلة "سبوتنيك"، تجمع عشرات النقابيين منذ صباح اليوم السبت، في ساحة محمد علي في العاصمة تونس، قبالة المقر المركزي لاتحاد الشغل، ونفذوا مسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة.
وتأتي هذه المسيرة في وقت يزداد فيه التوتر بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وبين المنظمة الشغيلة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
© Sputnik . Mariam Gaderaاتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
1/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
2/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
3/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
4/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
5/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
6/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
7/7
© Sputnik . Mariam Gadera
اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي
يشار الى أن الرئيس التونسي حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها اليوم السبت.
وفي وقت سابق، منعت السلطات، النقابي ماركو بيراز موليونا من دخول تونس بدعوى أنه شخص "غير مرغوب فيه"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إيستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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2 مارس, 17:15 GMT
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