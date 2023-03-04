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احتجاجات في باريس ضد مشروع قانون يقيد الهجرة إلى فرنسا
احتجاجات في باريس ضد مشروع قانون يقيد الهجرة إلى فرنسا
تظاهر مئات المهاجرين من أصول أفريقية في باريس، اليوم السبت، احتجاجا على مسودة قانون جديد يقيد عملية الهجرة إلى فرنسا ويسهل عمليات الترحيل. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T18:28+0000
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باريس - سبوتنيك. وتجمع المتظاهرون في ساحة شاتو روج في الجزء الشمالي من العاصمة الفرنسية.وردد المتظاهرون شعارات "دعونا نقنن أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين"، و"العمل من دون وثائق معاناة للأفارقة"، وحملوا لافتات مكتوب عليه "ضد القمع، والاحتجاز والترحيل!"، و"من أجل سياسة هجرة مضيافة".ونظم التظاهرة منظمات فرنسية غير حكومية وعدد من نقابات العمال الأجنبية.وينص مشروع القانون الفرنسي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، الذي قدم في أوائل فبراير/ شباط، على تدابير لتسهيل طرد الأجانب "المنحرفين" وإعادة تنظيم هيكلي لنظام اللجوء، وآلية لدمج بعض العمال غير المسجلين.قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن هذا هو "أصعب" قانون بشأن الهجرة قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق.
https://sputnikarabic.ae/20180802/قانون-اللجوء-الهجرة-فرنسا-1034301295.html
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أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, اللاجئون
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, اللاجئون

احتجاجات في باريس ضد مشروع قانون يقيد الهجرة إلى فرنسا

18:28 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Christophe Enaقوات الشرطة الفرنسية بالقرب من المخيم المؤقت للمهاجرين في كالي، شمال فرنسا، 14 أكتوبر 2021
قوات الشرطة الفرنسية بالقرب من المخيم المؤقت للمهاجرين في كالي، شمال فرنسا، 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Christophe Ena
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تظاهر مئات المهاجرين من أصول أفريقية في باريس، اليوم السبت، احتجاجا على مسودة قانون جديد يقيد عملية الهجرة إلى فرنسا ويسهل عمليات الترحيل.
باريس - سبوتنيك. وتجمع المتظاهرون في ساحة شاتو روج في الجزء الشمالي من العاصمة الفرنسية.
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2018
إقرار مشروع قانون حول اللجوء والهجرة في فرنسا
2 أغسطس 2018, 04:47 GMT
وردد المتظاهرون شعارات "دعونا نقنن أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين"، و"العمل من دون وثائق معاناة للأفارقة"، وحملوا لافتات مكتوب عليه "ضد القمع، والاحتجاز والترحيل!"، و"من أجل سياسة هجرة مضيافة".
ونظم التظاهرة منظمات فرنسية غير حكومية وعدد من نقابات العمال الأجنبية.
وينص مشروع القانون الفرنسي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، الذي قدم في أوائل فبراير/ شباط، على تدابير لتسهيل طرد الأجانب "المنحرفين" وإعادة تنظيم هيكلي لنظام اللجوء، وآلية لدمج بعض العمال غير المسجلين.
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن هذا هو "أصعب" قانون بشأن الهجرة قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق.
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