https://sputnikarabic.ae/20230304/احتجاجات-في-باريس-ضد-مشروع-قانون-يقيد-الهجرة-إلى-فرنسا-1074324857.html
احتجاجات في باريس ضد مشروع قانون يقيد الهجرة إلى فرنسا
احتجاجات في باريس ضد مشروع قانون يقيد الهجرة إلى فرنسا
تظاهر مئات المهاجرين من أصول أفريقية في باريس، اليوم السبت، احتجاجا على مسودة قانون جديد يقيد عملية الهجرة إلى فرنسا ويسهل عمليات الترحيل. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T18:28+0000
2023-03-04T18:28+0000
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باريس - سبوتنيك. وتجمع المتظاهرون في ساحة شاتو روج في الجزء الشمالي من العاصمة الفرنسية.وردد المتظاهرون شعارات "دعونا نقنن أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين"، و"العمل من دون وثائق معاناة للأفارقة"، وحملوا لافتات مكتوب عليه "ضد القمع، والاحتجاز والترحيل!"، و"من أجل سياسة هجرة مضيافة".ونظم التظاهرة منظمات فرنسية غير حكومية وعدد من نقابات العمال الأجنبية.وينص مشروع القانون الفرنسي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، الذي قدم في أوائل فبراير/ شباط، على تدابير لتسهيل طرد الأجانب "المنحرفين" وإعادة تنظيم هيكلي لنظام اللجوء، وآلية لدمج بعض العمال غير المسجلين.قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن هذا هو "أصعب" قانون بشأن الهجرة قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق.
https://sputnikarabic.ae/20180802/قانون-اللجوء-الهجرة-فرنسا-1034301295.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, اللاجئون
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, اللاجئون
احتجاجات في باريس ضد مشروع قانون يقيد الهجرة إلى فرنسا
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تظاهر مئات المهاجرين من أصول أفريقية في باريس، اليوم السبت، احتجاجا على مسودة قانون جديد يقيد عملية الهجرة إلى فرنسا ويسهل عمليات الترحيل.
باريس - سبوتنيك. وتجمع المتظاهرون في ساحة شاتو روج في الجزء الشمالي من العاصمة الفرنسية.
وردد المتظاهرون شعارات "دعونا نقنن أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين"، و"العمل من دون وثائق معاناة للأفارقة"، وحملوا لافتات مكتوب عليه "ضد القمع، والاحتجاز والترحيل!"، و"من أجل سياسة هجرة
مضيافة".
ونظم التظاهرة منظمات فرنسية غير حكومية وعدد من نقابات العمال الأجنبية.
وينص مشروع القانون الفرنسي الجديد بشأن اللجوء والهجرة
، الذي قدم في أوائل فبراير/ شباط، على تدابير لتسهيل طرد الأجانب "المنحرفين" وإعادة تنظيم هيكلي لنظام اللجوء، وآلية لدمج بعض العمال غير المسجلين.
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن هذا هو "أصعب" قانون بشأن الهجرة قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق.