https://sputnikarabic.ae/20230304/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-45968-قتيلا-1074329176.html

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 45968 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 45968 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، في 6 شباط/فبراير الماضي، إلى 45968 قتيلا من بينهم... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T21:05+0000

2023-03-04T21:05+0000

2023-03-04T21:05+0000

العالم

زلزال

مصر

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217475_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_887fadb011e5f1df7f684d916d8e22c5.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة (تي آر تي) الإخبارية التركية عن سليمان صويلو قوله "عدد مواطنينا وضحايا الزلزال الذين فقدوا أرواحهم في الأنقاض والمستشفيات حتى الآن 45968 بينهم 4267 شقيق سوري".وأضاف "حدث ما مجموعه 13 ألف 72 هزة ارتدادية حتى الآن"، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء 865 ألف متضرر من الكارثة إلى محافظات أخرى".وصوّت البرلمان التركي، الخميس الماضي، بالإجماع على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في عواقب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، في 6 شباط/فبراير الماضي، وكان مركزه مدينة كهرمان مرعش.ومؤخراً، أعلنت الحكومة التركية أن أكثر من 600 شخص من بينهم مقاولو بناء وملاك منازل يخضعون للتحقيق في قضية المباني التي انهارت بسبب الزلزال المدمر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939. وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230304/زلزال-يضرب-الحدود-التركية-السورية-1074289926.html

مصر

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, زلزال, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق