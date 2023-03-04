https://sputnikarabic.ae/20230304/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تفاقم-أزمة-ديون-الدول-الفقيرة-1074327429.html
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة وإمكانية تخلفها عن سداد هذه الديون. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T20:02+0000
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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".وقال شتاينر إن المزيد من الدول سوف يعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة خمس إيراداتها لسداد كلفة ارتفاع الفوائد.وقال شتاينر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا في الدوحة إن: "الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية فيما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية".وأوضح أن تحليلا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن "52 دولة إما تعاني من أزمة ديون وإما هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد".وذكر المسؤول الأممي أن 25 من هذه الدول الـ52 من جانبه وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا بالديون.
https://sputnikarabic.ae/20230301/غوتيريش-الأمم-المتحدة-مستعدة-لدعم-جهود-الإصلاح-الممنهج-في-العراق-1074175486.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, قطر
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة
20:02 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 20:06 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة ديون الدول الفقيرة وإمكانية تخلفها عن سداد هذه الديون.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مدير برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي أخيم شتاينر اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".
وقال شتاينر إن المزيد من الدول سوف يعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة خمس إيراداتها لسداد كلفة ارتفاع الفوائد.
وقال شتاينر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة
الخامس للبلدان الأقل نموا في الدوحة إن: "الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية فيما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية".
وأوضح أن تحليلا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن "52 دولة إما تعاني من أزمة ديون وإما هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد".
وذكر المسؤول الأممي أن 25 من هذه الدول الـ52
"أنفقت بالفعل خُمس أو 20 في المئة من إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها".
من جانبه وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت انتقادات للدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة بسبب دورها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا بالديون.