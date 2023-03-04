https://sputnikarabic.ae/20230304/الأمم-المتحدة-تواصل-تقديم-مساعدات-عبر-الحدود-إلى-سوريا-1074289515.html

الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا

الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا

عبرت 22 شاحنة محملة بالمساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى شمال غرب سوريا من تركيا يوم الجمعة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T03:47+0000

2023-03-04T03:47+0000

2023-03-04T03:47+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار سوريا اليوم

زلزال

أخبار تركيا اليوم

أنطونيو غوتيريش

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073712911_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_daf37a08d537b1d0fba71f92d5ac0732.jpg

وبذلك يصل إجمالي عمليات التسليم عبر الحدود إلى 557 شاحنة منذ 9 فبراير/شباط المنصرم في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.وفي هذا السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إفادة صحفية يومية، وفي يوم الخميس، قام وفد مشترك من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف بنتفيذ مهمة ركزت على نوع المتضررين وإخضاعهم للمساءلة، بما شمل زيارة ميدانية إلى موقع للنازحين داخل البلاد في جبل كيلي ومستشفى الإيمان في سرمدا بإدلب، بحسب حق.وأردف "أخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أيضا أنه تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 105 آلاف أسرة في أعقاب الزلازل، حيث يقيم الكثيرون مع المجتمعات المضيفة أو يعودون إلى منازلهم غير الصالحة للسكن، ما يجعل من الصعب للغاية تقدير العدد الإجمالي للنازحين".وفي الوقت الحالي، تدعم الهيئة العالمية تقييمات الأضرار الهيكلية للمباني المتضررة للمساعدة في تسهيل عودة العائلات، مع تحديد عمليات الإيواء طويلة المدى للعائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب حجم الضرر، بحسب حق.وأضاف أنه تم استلام 173 مليون دولار من نداء الاستجابة لزلازل 6 فبراير الماضى، والبالغ 400 مليون دولار أمريكي، حتى الآن، أي 43.5 بالمائة من التمويل المطلوب.

https://sputnikarabic.ae/20230303/وكالة-سبوتنيك-ترسل-معدات-وأدوية-إلى-المستشفيات-السورية-1074271669.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش