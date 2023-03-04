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https://sputnikarabic.ae/20230304/الأمم-المتحدة-تواصل-تقديم-مساعدات-عبر-الحدود-إلى-سوريا-1074289515.html
الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا
الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا
عبرت 22 شاحنة محملة بالمساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى شمال غرب سوريا من تركيا يوم الجمعة. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T03:47+0000
2023-03-04T03:47+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم
زلزال
أخبار تركيا اليوم
أنطونيو غوتيريش
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وبذلك يصل إجمالي عمليات التسليم عبر الحدود إلى 557 شاحنة منذ 9 فبراير/شباط المنصرم في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.وفي هذا السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إفادة صحفية يومية، وفي يوم الخميس، قام وفد مشترك من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف بنتفيذ مهمة ركزت على نوع المتضررين وإخضاعهم للمساءلة، بما شمل زيارة ميدانية إلى موقع للنازحين داخل البلاد في جبل كيلي ومستشفى الإيمان في سرمدا بإدلب، بحسب حق.وأردف "أخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أيضا أنه تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 105 آلاف أسرة في أعقاب الزلازل، حيث يقيم الكثيرون مع المجتمعات المضيفة أو يعودون إلى منازلهم غير الصالحة للسكن، ما يجعل من الصعب للغاية تقدير العدد الإجمالي للنازحين".وفي الوقت الحالي، تدعم الهيئة العالمية تقييمات الأضرار الهيكلية للمباني المتضررة للمساعدة في تسهيل عودة العائلات، مع تحديد عمليات الإيواء طويلة المدى للعائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب حجم الضرر، بحسب حق.وأضاف أنه تم استلام 173 مليون دولار من نداء الاستجابة لزلازل 6 فبراير الماضى، والبالغ 400 مليون دولار أمريكي، حتى الآن، أي 43.5 بالمائة من التمويل المطلوب.
https://sputnikarabic.ae/20230303/وكالة-سبوتنيك-ترسل-معدات-وأدوية-إلى-المستشفيات-السورية-1074271669.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات عبر الحدود إلى سوريا

03:47 GMT 04.03.2023
© Photo / Doctors Without Bordersقافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل شمال غرب سوريا
قافلة مساعدات أطباء بلا حدود لإغاثة ضحايا الزلزال تدخل شمال غرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© Photo / Doctors Without Borders
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عبرت 22 شاحنة محملة بالمساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى شمال غرب سوريا من تركيا يوم الجمعة.
وبذلك يصل إجمالي عمليات التسليم عبر الحدود إلى 557 شاحنة منذ 9 فبراير/شباط المنصرم في أعقاب الزلازل الهائلة التي ضربت البلاد، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إفادة صحفية يومية،
إن الأمم المتحدة نفذت 18 مهمة مشتركة بين الوكالات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا منذ الزيارة الأولى المشتركة بين الوكالات إلى إدلب يوم 14 فبراير.
وفي يوم الخميس، قام وفد مشترك من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف بنتفيذ مهمة ركزت على نوع المتضررين وإخضاعهم للمساءلة، بما شمل زيارة ميدانية إلى موقع للنازحين داخل البلاد في جبل كيلي ومستشفى الإيمان في سرمدا بإدلب، بحسب حق.
وأردف "أخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أيضا أنه تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 105 آلاف أسرة في أعقاب الزلازل، حيث يقيم الكثيرون مع المجتمعات المضيفة أو يعودون إلى منازلهم غير الصالحة للسكن، ما يجعل من الصعب للغاية تقدير العدد الإجمالي للنازحين".
مساعدات إغاثية وطبية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
وكالة "سبوتنيك" ترسل معدات وأدوية إلى المستشفيات السورية
أمس, 14:27 GMT
وفي الوقت الحالي، تدعم الهيئة العالمية تقييمات الأضرار الهيكلية للمباني المتضررة للمساعدة في تسهيل عودة العائلات، مع تحديد عمليات الإيواء طويلة المدى للعائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب حجم الضرر، بحسب حق.
وأضاف أنه تم استلام 173 مليون دولار من نداء الاستجابة لزلازل 6 فبراير الماضى، والبالغ 400 مليون دولار أمريكي، حتى الآن، أي 43.5 بالمائة من التمويل المطلوب.
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