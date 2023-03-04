https://sputnikarabic.ae/20230304/الإمارات-وإيطاليا-تعلنان-رفع-علاقاتهما-إلى-مستوى-شراكة-استراتيجية-1074307377.html
الإمارات وإيطاليا تعلنان رفع علاقاتهما إلى مستوى "شراكة استراتيجية"
الإمارات وإيطاليا تعلنان رفع علاقاتهما إلى مستوى "شراكة استراتيجية"
أعلنت كل من الإمارات وإيطاليا، اليوم السبت، رفع علاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات،... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T12:24+0000
2023-03-04T12:24+0000
2023-03-04T12:24+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيطاليا
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065232708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328b08c241abaaa7f25ec33fc644dda.jpg
وقالت وكالة "وام" إن الجانبين أعلنا خلال الاجتماع، "مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ " كوب 28" والعمل المناخي".تضمن الاجتماع كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين "أدنوك" ومجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، بهدف التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون.يشار إلى أن المذكرة الإماراتية الإيطالية تسهم كذلك في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن "الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية".جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لميلوني في قصر الشاطئ بأبو ظبي، التي تزور الإمارات لمدة يومين، وفقا لوكالة "وام".وشدد الرئيس الإماراتي لرئيسة الوزراء الإيطالية، أن الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام "للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230304/رئيس-الإمارات-ورئيسة-وزراء-إيطاليا-تغليب-الحلول-الدبلوماسية-هو-السبيل-لمعالجة-مختلف-الأزمات-1074297110.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065232708_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1b605e9d38fef3bc70bc364dcaa4a4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيطاليا, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيطاليا, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
الإمارات وإيطاليا تعلنان رفع علاقاتهما إلى مستوى "شراكة استراتيجية"
تابعنا عبر
أعلنت كل من الإمارات وإيطاليا، اليوم السبت، رفع علاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مع جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، في قصر الشاطئ.
وقالت وكالة
"وام" إن الجانبين أعلنا خلال الاجتماع، "مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ " كوب 28" والعمل المناخي".
تضمن الاجتماع
كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين "أدنوك" ومجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، بهدف التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون.
يشار إلى أن المذكرة الإماراتية الإيطالية تسهم كذلك في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.
أكد رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن "الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية".
جاء ذلك خلال استقبال ابن زايد لميلوني في قصر الشاطئ بأبو ظبي، التي تزور الإمارات لمدة يومين، وفقا لوكالة
"وام".
وشدد الرئيس الإماراتي لرئيسة الوزراء الإيطالية، أن الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدا استعدادها التام "للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم".