https://sputnikarabic.ae/20230304/الحرس-الثوري-الإيراني-عرضنا-قسما-قليلا-من-قدراتنا-كي-يطلع-أعداؤنا-عليها-حتى-لا-ينسوها-1074310137.html

الحرس الثوري الإيراني: عرضنا قسما قليلا من قدراتنا كي يطلع أعداؤنا عليها حتى لا ينسوها

الحرس الثوري الإيراني: عرضنا قسما قليلا من قدراتنا كي يطلع أعداؤنا عليها حتى لا ينسوها

صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "المناورات التي أجرتها إيران مؤخرا هي مناورات اعتيادية، وتجري سنوياً، وبشكل دائم". 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T13:03+0000

2023-03-04T13:03+0000

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قال نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "المناورات التي أجرتها إيران مؤخراً اعتيادية، وعُرض فيها قسم قليل من القدرات كي يطّلع الأعداء عليها".وأضاف العميد فدوي، "عرضنا قسما قليلا من قدراتنا كي يطّلع أعداؤنا عليها، حتى لا ينسوها".وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، الثلاثاء الماضي، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غربي وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم صواريخ مجنحة ومسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري: "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت الماء وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

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