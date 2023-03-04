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https://sputnikarabic.ae/20230304/الدبيبة-يعلن-استعداده-التخلي-عن-رئاسة-حكومة-الوحدة-الليبية-1074330464.html
الدبيبة يعلن استعداده التخلي عن رئاسة حكومة الوحدة الليبية
الدبيبة يعلن استعداده التخلي عن رئاسة حكومة الوحدة الليبية
قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه على استعداد للتخلي عن منصبه في حال تم تصويت الشعب على قاعدة دستورية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:58+0000
2023-03-04T21:59+0000
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ولفت الدبيبة خلال الملتقى الثاني لأسرى "حرب التحرير 2011"، في مصراته، اليوم السبت. إلى أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي".وأضاف: ""أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا".وتابع: ""ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ.. وسنموت كلنا من أجلها.. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 فبراير ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

الدبيبة يعلن استعداده التخلي عن رئاسة حكومة الوحدة الليبية

21:58 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 21:59 GMT 04.03.2023)
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه على استعداد للتخلي عن منصبه في حال تم تصويت الشعب على قاعدة دستورية.
ولفت الدبيبة خلال الملتقى الثاني لأسرى "حرب التحرير 2011"، في مصراته، اليوم السبت. إلى أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي".
وأضاف: ""أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا".
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وتابع: ""ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ.. وسنموت كلنا من أجلها.. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 فبراير ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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