https://sputnikarabic.ae/20230304/السعودية-ترسل-طائرتين-تحملان-168-طنا-من-المساعدات-إلى-أوكرانيا-صور-1074295407.html
السعودية ترسل طائرتين تحملان 168 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا... صور
السعودية ترسل طائرتين تحملان 168 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا... صور
أعلنت المملكة العربية السعودية، إرسال طائرتين إغاثيتين، تحملان 168 طنا من المساعدات إلى الشعب الأوكراني. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T09:09+0000
2023-03-04T09:09+0000
2023-03-04T09:09+0000
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وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، هبطت الطائرتان في مطار زوسوف البولندي، مساء الجمعة، تمهيدا لدخولهما عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.وأوضحت أن المساعدات تشمل مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.وكانت السعودية قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, الأخبار
السعودية ترسل طائرتين تحملان 168 طنا من المساعدات إلى أوكرانيا... صور
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أعلنت المملكة العربية السعودية، إرسال طائرتين إغاثيتين، تحملان 168 طنا من المساعدات إلى الشعب الأوكراني.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، هبطت الطائرتان في مطار زوسوف البولندي، مساء الجمعة، تمهيدا لدخولهما عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن المساعدات تشمل مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.
وكانت السعودية
قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات
طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.