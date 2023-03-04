https://sputnikarabic.ae/20230304/السنغال-تعتقل-نشطاء-ونائبا-تظاهروا-أمام-السفارة-التونسية-بداكار-1074330149.html
السنغال تعتقل نشطاء ونائبا تظاهروا أمام السفارة التونسية بداكار
السنغال تعتقل نشطاء ونائبا تظاهروا أمام السفارة التونسية بداكار
اعتقلت السلطات السنغالية أكثر من 12 ناشطا ونائبا في البرلمان، أمام السفارة التونسية في العاصمة داكار، اليوم السبت، حسبما ذكر محافظ داكار، ومحام يمثل الناشطين. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T21:49+0000
2023-03-04T21:49+0000
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وقال المحامي موسى سار إن 14 شخصا من بينهم النائب جاي ماريوس ساجنا اعتقلوا في مركز الشرطة المركزي.وأكد محافظ داكار مور تالا تاين الاعتقالات، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال سار إن صحفيين اعتقلا لكن أفرج عنهما على الفور.وعن سبب اعتقالهم قال سار: "تم القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرة محظورة.. لقد ذهبوا إلى السفارة التونسية لتسليم رسائل احتجاج فردية".ويأتي ذلك بعد غضب دولي جراء موجة من العنف ضد الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس اندلعت إثر خطبة للرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/ شباط.وفي الخطاب، أمر سعيد المسؤولين باتخاذ "إجراءات عاجلة" للتصدي للهجرة غير النظامية، معتبرا أن هناك "مؤامرة إجرامية" جارية "لتغيير التركيبة الديمغرافية في تونس".وذكر أن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس".وحذر سعيد من أن "الهدف غير المعلن من هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، مطالبا بسرعة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة".
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأفريقي-يدين-تصريحات-قيس-سعيد-بشأن-المهاجرين-والخارجية-التونسية-ترد-1073993498.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, السنغال, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, السنغال, العالم العربي, الأخبار
السنغال تعتقل نشطاء ونائبا تظاهروا أمام السفارة التونسية بداكار
21:49 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
اعتقلت السلطات السنغالية أكثر من 12 ناشطا ونائبا في البرلمان، أمام السفارة التونسية في العاصمة داكار، اليوم السبت، حسبما ذكر محافظ داكار، ومحام يمثل الناشطين.
وقال المحامي موسى سار إن 14 شخصا من بينهم النائب جاي ماريوس ساجنا اعتقلوا في مركز الشرطة المركزي.
وأكد محافظ داكار مور تالا تاين الاعتقالات، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال سار إن صحفيين اعتقلا لكن أفرج عنهما على الفور.
وعن سبب اعتقالهم قال سار: "تم القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرة محظورة.. لقد ذهبوا إلى السفارة التونسية لتسليم رسائل احتجاج فردية".
ويأتي ذلك بعد غضب دولي جراء موجة من العنف ضد الأفارقة
من جنوب الصحراء في تونس اندلعت إثر خطبة للرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/ شباط.
وفي الخطاب، أمر سعيد المسؤولين باتخاذ "إجراءات عاجلة" للتصدي للهجرة غير النظامية، معتبرا أن هناك "مؤامرة إجرامية" جارية "لتغيير التركيبة الديمغرافية في تونس".
وذكر أن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين
غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس".
وحذر سعيد من أن "الهدف غير المعلن من هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، مطالبا بسرعة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة".