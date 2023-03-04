https://sputnikarabic.ae/20230304/الصين-تحديث-قواتنا-المسلحة-لن-يشكل-تهديدا-لأي-دولة-1074294232.html

الصين: تحديث قواتنا المسلحة لن يشكل تهديدا لأي دولة

الصين: تحديث قواتنا المسلحة لن يشكل تهديدا لأي دولة

قال المتحدث باسم البرلمان الصيني وانغ تشاو، اليوم السبت، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي لبلاده مرتبطة بالتحديات الأمنية المعقدة، والوفاء بالتزامات دولة كبيرة... 04.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-04T08:45+0000

2023-03-04T08:45+0000

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وأضاف وانغ تشاو في مؤتمر صحفي أن "حجم النفقات العسكرية يتحدد من خلال مراعاة احتياجاتنا الدفاعية ومستوى تطور الاقتصاد الوطني، وهو أيضا إجراء شائع في جميع دول العالم".وأوضح أن "نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لميزانية الدفاع في البلاد أدنى من المعدل الوسطي العالمي، وأنها بقيت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية".يشار إلى أن الصين تلتزم بعقيدتها العسكرية الدفاعية، ولكنها في نفس الوقت تزيد إنفاقها الدفاعي سنويا، وفي الوقت الحالي تحتل ميزانيتها العسكرية المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.ووفقا لمشروع الميزانية لعام 2022، خططت الصين لزيادة الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (229.5 مليار دولار)، ما يعني زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1%، مما زاد من قلق الدول الأخرى، لكن السلطات الصينية تقول إن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب وأنها ستحافظ على نمو معتدل ومستقر وفقا للتنمية الاقتصادية للبلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230228/سي-آي-إيه-تدعي-أن-الرئيس-الصيني-أصدر-تعليمات-لجيش-بلاده-بأن-يكون-جاهزا-بحلول-2027-لغزو-تايوان-1074132603.html

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