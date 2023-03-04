عربي
https://sputnikarabic.ae/20230304/الصين-تحديث-قواتنا-المسلحة-لن-يشكل-تهديدا-لأي-دولة-1074294232.html
الصين: تحديث قواتنا المسلحة لن يشكل تهديدا لأي دولة
الصين: تحديث قواتنا المسلحة لن يشكل تهديدا لأي دولة
قال المتحدث باسم البرلمان الصيني وانغ تشاو، اليوم السبت، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي لبلاده مرتبطة بالتحديات الأمنية المعقدة، والوفاء بالتزامات دولة كبيرة... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T08:45+0000
2023-03-04T08:45+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/92/1028849295_0:260:5000:3073_1920x0_80_0_0_75769ee76caea5334a99ac8ded663ffb.jpg
وأضاف وانغ تشاو في مؤتمر صحفي أن "حجم النفقات العسكرية يتحدد من خلال مراعاة احتياجاتنا الدفاعية ومستوى تطور الاقتصاد الوطني، وهو أيضا إجراء شائع في جميع دول العالم".وأوضح أن "نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لميزانية الدفاع في البلاد أدنى من المعدل الوسطي العالمي، وأنها بقيت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية".يشار إلى أن الصين تلتزم بعقيدتها العسكرية الدفاعية، ولكنها في نفس الوقت تزيد إنفاقها الدفاعي سنويا، وفي الوقت الحالي تحتل ميزانيتها العسكرية المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.ووفقا لمشروع الميزانية لعام 2022، خططت الصين لزيادة الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (229.5 مليار دولار)، ما يعني زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1%، مما زاد من قلق الدول الأخرى، لكن السلطات الصينية تقول إن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب وأنها ستحافظ على نمو معتدل ومستقر وفقا للتنمية الاقتصادية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230228/سي-آي-إيه-تدعي-أن-الرئيس-الصيني-أصدر-تعليمات-لجيش-بلاده-بأن-يكون-جاهزا-بحلول-2027-لغزو-تايوان-1074132603.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/92/1028849295_278:0:4722:3333_1920x0_80_0_0_b88a0665b9778c87ac413f2647af3155.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين: تحديث قواتنا المسلحة لن يشكل تهديدا لأي دولة

08:45 GMT 04.03.2023
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua / الجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua /
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم البرلمان الصيني وانغ تشاو، اليوم السبت، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي لبلاده مرتبطة بالتحديات الأمنية المعقدة، والوفاء بالتزامات دولة كبيرة بحجم الصين.
وأضاف وانغ تشاو في مؤتمر صحفي أن "حجم النفقات العسكرية يتحدد من خلال مراعاة احتياجاتنا الدفاعية ومستوى تطور الاقتصاد الوطني، وهو أيضا إجراء شائع في جميع دول العالم".
وأوضح أن "نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لميزانية الدفاع في البلاد أدنى من المعدل الوسطي العالمي، وأنها بقيت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية".
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي سي آي إيه، وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
"سي آي إيه" تدعي أن الرئيس الصيني أصدر تعليمات للجيش بالجاهزية لغزو تايوان
28 فبراير, 11:28 GMT
وأشار المتحدث إلى أن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديدا لأي دولة، بل على العكس، سيصبح قوة إيجابية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".
يشار إلى أن الصين تلتزم بعقيدتها العسكرية الدفاعية، ولكنها في نفس الوقت تزيد إنفاقها الدفاعي سنويا، وفي الوقت الحالي تحتل ميزانيتها العسكرية المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.
ووفقا لمشروع الميزانية لعام 2022، خططت الصين لزيادة الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (229.5 مليار دولار)، ما يعني زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1%، مما زاد من قلق الدول الأخرى، لكن السلطات الصينية تقول إن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب وأنها ستحافظ على نمو معتدل ومستقر وفقا للتنمية الاقتصادية للبلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала