https://sputnikarabic.ae/20230304/الولايات-المتحدة-تعتزم-الحد-من-الاستثمار-في-التكنولوجيا-المتقدمة-بالخارج-1074291957.html
الولايات المتحدة تعتزم الحد من الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة بالخارج
الولايات المتحدة تعتزم الحد من الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة بالخارج
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن تعد برنامجا جديدا من شأنه أن يحد من الاستثمار في التقنيات المتقدمة في الخارج لأسباب أمنية. 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T07:28+0000
2023-03-04T07:28+0000
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سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة في تقرير قدمته للمشرعين، إن البرنامج سيركز على "منع استغلال رأس المال والخبرة الأمريكية بطرق تهدد أمننا القومي مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأمريكية".وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، إلى أن البرنامج سيحظر استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في القطاعات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية لمنافسي الولايات المتحدة، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن وزارتي الخزانة والتجارة لم يحددا الدول التي ستتأثر بالبرنامج الجديد، إلا أن المصادر تعتقد أنه سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين.ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقية مع اليابان وهولندا لتقييد صادرات أدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الجيش الصيني لإنتاج أسلحة متطورة.وصرحت مصادر مطلعة على الاتفاقية الثلاثية، بأن الدولتين توصلتا إلى اتفاق بعد جولة أخيرة من المحادثات رفيعة المستوى في البيت الأبيض.يأتي الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من فرض واشنطن ضوابط تصدير أحادية الجانب منعت الشركات الأمريكية من بيع معدات متطورة لصناعة الرقائق إلى مجموعات صينية.
https://sputnikarabic.ae/20230106/اليابان-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-إنتاج-أشباه-الموصلات-1071982585.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, الصين, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, الصين, الأخبار
الولايات المتحدة تعتزم الحد من الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة بالخارج
07:28 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 04.03.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن تعد برنامجا جديدا من شأنه أن يحد من الاستثمار في التقنيات المتقدمة في الخارج لأسباب أمنية.
سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة في تقرير قدمته للمشرعين، إن البرنامج سيركز على "منع استغلال رأس المال والخبرة الأمريكية بطرق تهدد أمننا القومي
مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأمريكية".
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، إلى أن البرنامج سيحظر استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في القطاعات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية لمنافسي الولايات المتحدة، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن وزارتي الخزانة والتجارة لم يحددا الدول التي ستتأثر بالبرنامج الجديد، إلا أن المصادر تعتقد أنه سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ونقلت صحيفة
"فايننشال تايمز"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقية مع اليابان وهولندا لتقييد صادرات أدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الجيش الصيني لإنتاج أسلحة متطورة.
وصرحت مصادر مطلعة على الاتفاقية الثلاثية، بأن الدولتين توصلتا إلى اتفاق بعد جولة أخيرة من المحادثات رفيعة المستوى في البيت الأبيض.
يأتي الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من فرض واشنطن ضوابط تصدير أحادية الجانب منعت الشركات الأمريكية من بيع معدات متطورة لصناعة الرقائق إلى مجموعات صينية.